Die deutsche Politikerin wird am Montag als SPD-Parteivorsitzende und am Dienstag in der Fraktion zurücktreten.

Nahles gibt Rücktritt bekannt

(dpa) - SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt zurück. Sie werde am Montag im Parteivorstand ihren Posten als SPD-Vorsitzende und am Dienstag ihr Amt als Fraktionschefin zur Verfügung stellen, teilte Nahles am Sonntag in Berlin mit.

In einem Brief an die Partei betont Nahles, dass sie den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen habe. Gemeinsam hätten die Politikerin und die Partei entschieden als Teil der Bundesregierung Verantwortung für Deutschland zu tragen. Gleichzeitig arbeite man daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen.

Beides zu schaffen sei für alle eine große Herausforderung. Um sie zu meistern sei volle gegenseitige Unterstützung gefragt.

Ob sie die nötige Unterstützung habe, sei in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen worden. Deshalb habe sie Klarheit gewollt. Diese Klarheit habe sie in dieser Woche bekommen.

Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei hätten gezeigt, dass der zur Ausübung ihrer Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da sei.

Ihr Rücktritt eröffne die Möglichkeit, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne, so Nahles.

Vizekanzler Scholz bedauert Entscheidung von Nahles



Der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-Partei- und Fraktionschefin bedauert. „Das Land und die SPD haben Andrea Nahles viel zu verdanken“, sagte der Finanzminister am Sonntag. In schwierigen Zeiten habe sie die Verantwortung übernommen und den Erneuerungsprozess in der Partei begonnen. „Die SPD befindet sich nicht erst seit der Europawahl in einer schwierigen Lage – wichtig ist daher, dass wir zusammenbleiben und die nächsten Schritte gemeinsam gehen“, erklärte der stellvertretende SPD-Vorsitzende. Zu seinen möglichen Ambitionen als möglicher Nachfolger von Nahles äußerte sich Scholz nicht.