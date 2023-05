Nächste Europawahl findet im Juni 2024 statt

In Luxemburg werden die neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments aller Voraussicht nach am 9. Juni 2024 gewählt.

(dpa/dv) - Die nächste Europawahl findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. Darauf einigten sich die 27 EU-Staaten bei einem Treffen ihrer Botschafter am Mittwoch in Brüssel, wie Schweden als derzeitiger Ratspräsident mitteilte. In Luxemburg werden die neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments aller Voraussicht nach am 9. Juni gewählt - wie üblich einem Sonntag.

Der Wahlzeitraum von Donnerstag bis Sonntag gilt für alle EU-Länder. Damit soll gewährleistet werden, dass die verschiedenen Wahltraditionen beibehalten werden können. In den meisten Mitgliedstaaten wird an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag gewählt. In den Niederlanden zum Beispiel werden die Wahllokale aber donnerstags geöffnet.

