Nadija Sawtschenko: "Ich bleibe unbequem"

Sie wurde von Russland gefangen genommen, vom eigenen Volk zur Heldin hoch stilisiert,und dann als Vaterlandsverräterin wieder fallen gelassen. Die Ukrainerin Nadija Sawtschenko spricht im Wort-Interview über Haft, Heldentum und Politik.

Nadia Sawtschenko ist keine Diplomatin, sondern Soldat. Sie sieht ein Problem und geht es an. Inzwischen nur noch mit Worten, dafür aber für Gegenspieler nicht weniger gefährlich. Von ihren Kritikern als Vaterlandsverräterin verschrien, von ihren Unterstützern als Heldin verehrt, steht die Ex-Pilotin immer noch zwischen den Fronten. Im Interview mit dem „Luxemburger Wort“ spricht die umstrittene 36-Jährige über ihre Haft, ihr Buch und ihre Liebe zum „Vaterland“.

Gleich vorab, Frau Sawtschenko: Wenn ich Wladimir Putin wäre, was würden Sie mir sagen?

Lass alle Ukrainer aus den russischen Gefängnissen frei! Verlasse ukrainischen Boden! Du kannst, und wirst diesen Krieg nicht gewinnen! Während du Krieg mit der Ukraine führst, machst du Russland schwächer.

Im Verlauf des Krieges in der Ostukraine wurde Ihnen die Versetzung an die Front zunächst verweigert. Sie ließen sich aber nicht zurückhalten. Wieso?

Ich war freiwillig an die Front, weil zu dieser Zeit die Menschen, die in der Ukraine an der Macht waren – zunächst der Übergangspräsident Oleander Turchinov und später der gewählte Präsident Petro Poroschenko – sowie der Generalstab der Armee keine Befehle gaben, das Vaterland zu verteidigen ...