Der Skandal um seinen Staatssekretär hat den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck belastet. Nun präsentiert er einen Nachfolger.

Deutschland

Nachfolger für Habecks Skandal-Staatssekretär steht fest

Der Skandal um seinen Staatssekretär hat den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck belastet. Nun präsentiert er einen Nachfolger.

(dpa) Nach der angekündigten Trennung von seinem durch Vetternwirtschaft belasteten Staatssekretär Patrick Graichen hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck einen Nachfolger gefunden. Der Grünen-Politiker Philipp Nimmermann soll den zentralen Posten im Wirtschaftsministerium übernehmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Berlin. Zunächst berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ darüber.

Wie eine Personalaffäre für Robert Habeck brenzlig wird Vorwürfe von Günstlingswirtschaft machen Vizekanzler Robert Habeck immer mehr zu schaffen. Wie brenzlig ist es für den Star der Grünen?

Der 57-jährige Nimmermann ist seit 2019 Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Bundeslandes Hessen und war zuvor Finanzstaatssekretär im Bundesland Schleswig-Holstein. Vor den Ämtern in der Politik arbeitete der promovierte Wirtschaftswissenschaftler unter anderem in verschiedenen Funktionen bei der BHF Bank in Frankfurt.

Die Grünen-Obfrau im Energieausschuss, Lisa Badum, äußerte sich froh, dass die Nachfolge Graichens so schnell geregelt worden sei. Es sei gut, jemanden mit viel Verwaltungserfahrung in der Position zu haben.

Personelle Verflechtungen und umstrittene Förderungen

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am vergangenen Mittwoch mitgeteilt, dass Graichen seinen Posten räumen muss. Hintergrund ist demnach die geplante Förderung eines Projekts des Berliner Landesverbands des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), in dessen Vorstand Graichens Schwester ist.

Deutschland: „Die Grünen versemmeln es sich regelmäßig selber“ Die Berliner Korrespondentin Cornelie Barthelme im Podcast über die Gründe für die Krise bei der deutschen Öko-Partei.

Graichen soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Er war zuvor wegen der Beteiligung an der Auswahl seines Trauzeugen für den Chefposten der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur in die Kritik geraten.

Kritik gab es auch an personellen Verflechtungen im Wirtschaftsministerium. Graichens Schwester, verheiratet mit dessen Staatssekretärs-Kollegen Michael Kellner, arbeitet wie auch ihr Bruder beim Öko-Institut - einer Forschungseinrichtung, die Aufträge vom deutschen Staat bekommt. Das Ministerium betont, Kellner und Graichen seien nicht an Ausschreibungen beteiligt gewesen, auf die sich das Öko-Institut hätte bewerben können.