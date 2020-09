Nachfolge Ginsburgs: Albtraumszenario für US-Demokraten

Die Debatte um die Nachfolgerregelung von Rechtsstaat-Ikone Ruth Bader Ginsburg ist Ausdruck der Politisierung des Obersten Gerichtshofs der USA. Ein Kommentar.

Der Oberste Gerichtshof in den USA ist nicht erst seit dem Tod von Ruth Bader Ginsburg und der Debatte über deren Nachfolge zum Spielball von Parteipolitik geworden. Statt fachlicher Kompetenz zählt in erster Linie das voraussichtliche Abstimmungsverhalten in polarisierenden Fragen wie dem Abtreibungsrecht.

Rückblick: Als der Konservative Antonin Scalia starb, schlug der damalige US-Präsident Barack Obama Merrick Garland im März 2016 – also acht Monate vor der Wahl – als Nachfolger vor.

Das Kalkül: Die Nominierung eines überparteilich anerkannten Fachmanns könnte selbst die republikanische Mehrheit im Senat nicht blockieren ...