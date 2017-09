(dpa) - Nach der Festnahme eines zweiten Verdächtigen im Fall des Londoner U-Bahn-Anschlags mit 30 Verletzten haben die Ermittler eine weitere Wohnung durchsucht. Das teilte die Polizei in der Grafschaft Surrey am Sonntag mit. Die Wohnung befinde sich in der Ortschaft Stanwell nahe dem Flughafen Heathrow, westlich von London.

Am späten Samstagabend hatte die Polizei einen 21-Jährigen im Londoner Stadtteil Hounslow festgenommen. Die Wohnungsdurchsuchung in Stanwell stehe damit in Zusammenhang, hieß es in der Mitteilung der Surrey Police.

Bereits am Samstagmorgen hatten Sicherheitskräfte einen 18-jährigen Mann im Abreisebereich des Hafens von Dover in Gewahrsam genommen. Dem folgte eine Hausdurchsuchung unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in Sunbury-on-Thames, ebenfalls in der Grafschaft Surrey, die auch am Sonntag fortgesetzt wurde. Mehrere Häuser in der Nachbarschaft waren zeitweise evakuiert worden. Gefahr für Anwohner bestehe aber keine mehr, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bei dem Anschlag am Freitag war eine selbstgebaute Bombe in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Durch den Feuerball und anschließendes Gedränge wurden 30 Menschen verletzt, eines der Opfer war am Sonntag noch im Krankenhaus.