(tom/dpa) - Donald Trump hat seinen neuen Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci nach nur zehn Tagen wieder entlassen. Das berichtet die New York Times. Treibende Kraft hinter der Personalentscheidung soll ausgerechnet der neue Stabschef John Kelly sein - Scaramucci hatte mit rüden Verbalattacken dafür gesorgt, dass dessen Vorgänger Reince Priebus sein Amt zur Verfügung stellte.

Laut "New York Times" war die Personalentscheidung eine Machtdemonstration: Kelly soll in seinem ersten Meeting am Montagmorgen seinen Mitarbeitern "klar gemacht haben, dass er das Sagen hat."

Der Sender ABC News berichtete dagegen, Scaramucci habe seinen Rücktritt angeboten. Kelly war erst am Montag vereidigt worden. Die Ernennung des ehemaligen Vier-Sterne-Generals war allgemein so interpretiert worden, dass der Ex-Marine Ordnung im Weißen Haus schaffen soll.

Scaramucci, ein New Yorker Investor und Geldgeber der republikanischen Partei, hatte in der vergangenen Woche mit unflätigen Äußerungen von sich Reden gemacht. Er hatte Stabschef Reince Priebus beschimpft, der kurz darauf seinen Posten verließ. Auch Trumps Chefstrategen Steve Bannon hatte Scaramucci mit Schmutz beworfen.

Zuvor war Trump-Sprecher Sean Spicer zurückgetreten, als er von Scaramucci erfahren hatte. Er sagte, dieser werde nur für weitere Unruhe im Weißen Haus sorgen.