Nach Wahl in Georgien: „Noch vier Jahre Vetternwirtschaft“

Liberale Georgier sind vom Ergebnis der Parlamentswahlen enttäuscht. Aber viele Experten halten die Proteste und Boykottankündigungen der Opposition für sinnlos.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Montagnacht gab es Rempeleien auf dem Rustaweli-Boulevard in Tiflis. Dort wurden Polizisten und Demonstranten handgreiflich, die versuchten, vor dem Parlament zwei Zelte aufzustellen. Am Sonntagnachmittag hatten in der georgischen Hauptstadt etwa 8.000 Anhänger der Opposition gegen das Ergebnis der Parlamentswahlen vom Samstag protestiert. Sie durchbrachen einen Kordon der Sicherheitskräfte und legten den Verkehr auf dem Rustaweli lahm.

„Ab heute versammeln wir uns jeden Tag, bis es Neuwahlen gibt!“, verkündetee Salome Samadaschwili von der „Nationalbewegung“, der stärksten Oppositionspartei ...