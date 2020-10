Die Maßnahmen in der zweitgrößten australischen Stadt werden ab Mittwoch an breiter Front gelockert. Der zweite Lockdown hatte am 9. Juli begonnen und betraf fünf Millionen Menschen.

Nach vier Monaten Lockdown: Das Leben kehrt nach Melbourne zurück

Es ist eine lange Phase des Entbehrens. Seit dem 9. Juli sitzen die fünf Millionen Einwohner Melbournes in ihren Häusern fest und drehen im Lockdown Däumchen. Der Radius, in dem sie sich bewegen dürfen, ist stark eingeschränkt, Restaurants sind geschlossen, Spielplätze ebenfalls. Dieser zweite Lockdown wurde zu Beginn auf sechs Wochen angesetzt, mit dem Hinweis, dass er je nach Verlauf deutlich länger dauern wird. Mittlerweile steht das öffentliche Leben seit mehr als einem Quartal still. Nun aber werden die Maßnahmen gelockert ...