Nach Tod von 39 Migranten: Haftstrafen für Menschenschmuggler

Die Gang, die 2019 den Tod von 39 vietnamesischen Migrantinnen und Migranten verschuldete, ist in London zu langjährigem Freiheitsentzug verurteilt worden.

Von LW-Korrespondent Peter Stäuber (London)

Die Menschenschmuggler, die den Tod von 39 vietnamesischen Migrantinnen und Migranten verschuldet haben, sind vom Londoner Strafgericht zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die Gang hatte die Migranten im Oktober 2019 in einem luftdichten Container über den Ärmelkanal transportiert; alle starben an Überhitzung und Sauerstoffmangel. Noch bevor das Schiff Großbritannien erreicht hatte, seien die Opfer - die jüngsten waren gerademal 15 Jahre alt - „einen unerträglich schmerzvollen Tod gestorben“, sagte der Richter Justice Sweeney, als er am Freitag die Urteile verkündete.

Die zwei Drahtzieher der Operation, Ronan Hughes und Gheorghe Nica, erhielten Gefängnisstrafen von 20 beziehungsweise 27 Jahren; sie hatten sich vor dem Prozess des Totschlags für schuldig erklärt. Die zwei Lastwagenfahrer Eamonn Harrison und Maurice Robinson waren im Dezember von der Jury für schuldig wegen Totschlags in 39 Fällen befunden worden; sie erhielten 13 Jahre beziehungsweise 7 Jahre und vier Monate Freiheitsentzug. Richter Sweeney sprach von einer „komplexen und profitablen“ Operation, deren Ziel es war, vornehmlich Vietnamesinnen und Vietnamesen über den Ärmelkanal zu transportieren.

Protokoll des Schreckens

Der Leichenfund im englischen Ort Grays am 23. Oktober 2019 hatte das Land schockiert. Es war die größte Migrantentragödie auf britischem Boden seit fast zwei Jahrzehnten. Während des Prozesses in London wurde die fatale Reise in allen Details nachgezeichnet.

Der Trip der 39 Migranten begann am 22. Oktober im französischen Ort Bierne, wo sie den Kühllaster bestiegen. Während Eamonn Harrison den Lastwagen in Richtung des belgischen Hafens Zeebrugge fuhr, begann die Temperatur im luftdichten Anhänger unerbittlich anzusteigen – dank dem Thermometer im Container konnten die Ermittler die Verhältnisse genau nachzeichnen. Als der Lkw-Anhänger an jenem Abend aufs Schiff verladen wurde, war es bereits 35 Grad heiß.

In den folgenden Stunden versuchten die Eingeschlossenen verzweifelt, Kontakt zur Außenwelt herzustellen und die Notfalldienste zu alarmieren. Sie versuchten sogar, die Decke des Containers aufzubrechen. Einer der Migranten, Nguyen Tho Tuan, nahm auf seinem Mobiltelefon eine Sprachnachricht an seine Familie auf: „Es tut mir Leid. Ich kann mich nicht um euch kümmern. Ich kann nicht atmen.“ Bald danach war die Temperatur auf 38 Grad gestiegen, die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Luft hatte ein tödliches Level erreicht.

Mindestens sieben solcher Trips

In den frühen Morgenstunden, als das Schiff im Hafen Purfleet in der Themsemündung angelegt hatte, holte Maurice Robinson den Container mit seinem Laster ab. Sein Boss Ronan Hughes hatte ihn per Snapchat-Nachricht angewiesen, den Migranten Luft zu geben, sie aber nicht rauszulassen. Als Robinson den Anhänger in Grays öffnete und die Leichen sah, rief er zunächst seinen Chef an. Erst danach informierte er die Notfalldienste. Die Eingeschlossenen lägen alle am Boden, sagte er. Niemand atme.

Die Ermittlungen hatten ergeben, dass die Menschenschmuggler zwischen Mai 2018 und Oktober 2019 mindestens sieben solcher Trips organisiert hatten. Hughes leitete in Irland eine Speditionsfirma und rekrutierte in der britischen Provinz Nordirland Fahrer für sein Geschäft.

Zuweilen schaffte er legale Güter ins Land – Waffeln oder Wein –, oft jedoch schmuggelte er in seinen LkWs Alkohol, Zigaretten oder Menschen. Es war ein überaus profitables Geschäft: Die vietnamesischen Migranten bezahlten für die Überfahrt von Frankreich nach Großbritannien bis zu 13.000 Pfund. Die Todesopfer stammen aus armen Regionen in Vietnam, wo die Aussichten auf gute Jobs rar sind. Manche hatten ihre Heimat Jahre zuvor verlassen, viele waren über Russland nach Europa gekommen.



