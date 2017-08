(dpa) - Die Zahl der Todesopfer der Terroranschläge in der spanischen Region Katalonien ist offiziell auf 15 gestiegen. Es gelte inzwischen als erwiesen, dass der flüchtige Attentäter Younes Abouyaaquoub nach seiner Terrorfahrt am Donnerstag in Barcelona einen 34-jährigen Spanier erstochen habe, sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Montag.



Die spanische Polizei fahndet unterdessen mit Hochdruck weiter nach Abouyaaquoub. Dieser sei "gefährlich und möglicherweise bewaffnet", so die Ermittler. Über Twitter veröffentlichte die Polizei verschiedene Fotos des Attentäters und rief die Öffentlichkeit dazu auf, "diese Informationen so weit wie möglich zu verbreiten".

Cambrils-Auto in Paris geblitzt

Unterdessen melden franzöische Medien, dass das beim vereitelten Terrorangriff im spanischen Cambrils genutzte Auto weniger als eine Woche zuvor im Pariser Großraum von einem Verkehrsradar geblitzt worden sei. Der schwarze Audi A3 sei zu schnell gefahren, berichtete die Regionalzeitung „Le Parisien“ am Montag auf ihrer Internetseite. Die Pariser Polizei teilte auf Anfrage mit, ihr lägen dazu keine Informationen vor. Auch die Pariser Staatsanwaltschaft äußerte sich nicht und verwies auf die Terrorermittlungen in Spanien.

Wie die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, gebe es in dem Fall zur Zeit keine Anhaltspunkte für Verbindungen nach Frankreich. Nach der Terrorattacke in Barcelona kam es zu dem vereitelten Angriff in der südlich gelegenen Küstenstadt Cambrils, dabei wurde eine Frau von den Verdächtigen auf der Flucht überfahren.

