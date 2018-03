Der verstorbene Polizist, der sich bei dem Terroranschlag in Südfrankreich gegen eine Geisel hat eintauschen lassen, soll mit einer nationalen Trauerzeremonie gewürdigt werden.

Nach Terrorangriff: Nationale Trauerfeier für getöteten Polizisten

(dpa) - Frankreich will den verstorbenen Polizisten, der sich bei dem islamistischen Terroranschlag in Südfrankreich gegen Geiseln hat eintauschen lassen, mit einer nationalen Trauerzeremonie würdigen. Präsident Emmanuel Macron erklärte am Samstag, der Oberstleutnant habe sein Leben geopfert, um die Bürger des Landes zu schützen. Macron hatte sich nach dem Tod des Polizisten sehr bewegt gezeigt und ihn als Helden gewürdigt.



Drei Opfer nach Terroranschlag in Trèbes

Arnaud Beltrame hatte sich bei der Geiselnahme in einem Supermarkt in dem Ort Trèbes in der Nähe von Carcasonne freiwillig in die Gewalt des Täters begeben, der dort zuvor schon zwei Menschen getötet hatte. Der 45-Jährige, der bei dem Terrorangriff schwer verletzt wurde, starb in der Nacht zum Samstag.

Der Angreifer, der 25-jährige Radouane L., hat aus bislang noch nicht ganz geklärten Umständen auf ihn geschossen. Bei den Angriffen kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, darunter der Attentäter. Fünfzehn wurden verletzt.