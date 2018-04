Nach dem Angriff auf Syrien hat sich der UN-Sicherheitrat zu einer Dringlichkeitssitzung getroffen. Dabei konnten sich die Länder nicht einigen.

Nach Syrienangriff: Keine Einigung im UN-Sicherheitsrat

(dpa) - Russland ist im UN-Sicherheitsrat mit einem Resolutionsentwurf zum Militärangriff der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Syrien gescheitert. Der Rat lehnte den Entwurf am Samstag mit acht zu drei Stimmen ab. Es gab vier Enthaltungen. In dem Entwurf wurde der Angriff der drei Westmächte verurteilt.

Russland agiert in Syrien als Schutzmacht Syriens. Die Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates wurde am Samstag auf Bitten Moskaus einberufen. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja nannte den Angriff eine aggressive Aktion Amerikas und seiner Alliierten. Die USA machten eine bereits katastrophale humanitäre Situation in Syrien noch schlimmer, sagte er.