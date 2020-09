Nach Rücktritt des Handelskommissars: Von der Leyen baut Team um

Die Teilnahme an einem zu großen Galadinner hat dem Iren Phil Hogan seinen Job als EU-Handelskommissar gekostet. Nun klärt von der Leyen die Nachfolge - und schraubt gleichzeitig noch einmal an der Frauenquote.

International 2 Min.

Die Teilnahme an einem zu großen Galadinner hat dem Iren Phil Hogan seinen Job als EU-Handelskommissar gekostet. Nun klärt von der Leyen die Nachfolge - und schraubt gleichzeitig noch einmal an der Frauenquote.

(dpa) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen baut nach dem Rücktritt von Handelskommissar Phil Hogan ihr Team um. Wie von der Leyen am Dienstag in Brüssel mitteilte, solle sich künftig Vizepräsident Valdis Dombrovskis um die Handelspolitik kümmern. Für den Iren Hogan neu ins Team kommen soll Mairead McGuinness. Sie wird vorbehaltlich der Zustimmung des Europaparlaments und des Rates der Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für Finanzmarktpolitik erhalten.



„Frau McGuinness verfügt über bedeutende politische Erfahrungen in EU-Fragen, da sie seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments ist und derzeit den Posten als erste Vizepräsidentin innehat“, erklärte von der Leyen. Dies sei von entscheidender Bedeutung, um die Finanzmarktpolitik voranzubringen.

Nach dem Rücktritt von EU-Handelskommissar Phil Hogan hat Irland zwei mögliche Nachfolger nominiert: die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Mairead McGuinness, und den ehemaligen Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank, Andrew McDowell. Foto: picture alliance / dpa

McGuinness' Landsmann Hogan war Ende August wegen Missachtung von Corona-Regeln zurückgetreten.

EU-Handelskommissar Hogan tritt zurück Der Ire Phil Hogan muss gehen - zum Verhängnis werden ihm Corona-Regeln.

Er hatte bei einem Heimatbesuch in Irland aus Sicht der irischen Regierung mehrere Pandemie-Auflagen verletzt, darunter Quarantänepflichten und Bewegungseinschränkungen. Die Affäre begann mit einem Dinner in einem Golfclub, an dem etwa 80 Personen teilgenommen hatten - weit mehr als zulässig.

Mit dem Teamumbau erreicht von der Leyen nun auch fast das Ziel eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses in der Kommission. Sollten die Personalien vom Parlament bestätigt werden, gibt es künftig 14 EU-Kommissar und 12 Kommissarinnen. Von der Leyen mit eingerechnet sind es 13.

Der Ire Phil Hogan trat wegen Missachtung von Corona-Regeln von seinem Amt zurück. Foto: AFP

Im Wettbewerb um den Kommissionsposten setzte sich McGuinness im Bewerbungsgespräch bei von der Leyen gegen Andrew McDowell durch, den früheren Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank. Er war der zweite Kandidat, den die irische Regierung für den Posten ins Rennen geschickt hatte. Da jedes EU-Land ein Kommissionsmitglied stellen darf, hatte Irland nach dem Rücktritt von Hogan das Vorschlagsrecht.

McGuinness arbeitete vor ihrer Karriere im Europaparlament als Journalistin. 2016 war sie zeitweise für den Posten des Parlamentspräsidenten im Gespräch. Sie gehört zur Partei Fine Gael und in Europa zur christdemokratischen Parteienfamilie EVP.

Vizepräsident Valdis Dombrovskis nimmt sich zukünftig der EU-Handelspolitik an. Foto: AFP

Für den aus Lettland stammende Dombrovskis bedeutet die Teamumstellung eine weitere Beförderung. Nach Angaben von der Leyens wird er als Vizepräsident nämlich weiter Vertreter der EU-Kommission in der Eurogruppe bleiben - neben Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Hinzu kommt nun die Zuständigkeit für das wichtige Handelsressort. So wird er zum Beispiel für das Aushandeln von Freihandelsabkommen oder die Gespräche zur Beilegung von Handelskonflikten mit Ländern wie den USA oder China zuständig sein.

Nach-Brexit-Gespräche in der Sackgasse: Blufft Johnson? Vor dem Start der nächsten Gesprächsrunde droht Johnson mit dem No-Deal-Brexit. Die Regierung plant zudem, den EU-Austrittsvertrag zu unterminieren. Es fragt sich nur, ob sie es ernst meint.

„Es ist mir eine Ehre und Freude, dass mir Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorbehaltlich der Zustimmung des Europäischen Parlaments das Handelsportfolio überträgt“, kommentierte Dombrovskis. Er freue sich sehr darauf, an diesem wichtigen Dossier zu arbeiten.