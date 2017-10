(tom/AFP) - Nahe der Militärbasis Los Llanos im spanischen Albacete ist am Donenrstag ein einsitziges Kampflugzeug vom Typ Eurofighter abgestürzt. Albacete befindet sich ca. 300 Kilometer südöstlich von Madrid. Der Flieger war einer von vieren, die an der großen Militärparade zum spanischen Nationalfeiertag in der Hauptstadt teilgenommen hatten. Der Unfall geschah auf dem Rückflug.

Lo último: Un caza se estrella en Albacete cuando volvía del desfile militar del 12-O pic.twitter.com/UcbzFNSUNR — 6W (@6W_es) October 12, 2017

Der Pilot habe nicht mehr aussteigen können und sei bei dem Unfall verstorben. Das berichtet die spanische Zeitung "El País " unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.



In Spanien sind bereits 2010 und 2014 Maschinen dieses Typs abgestürzt. In beiden Fällen kam dabei der Pilot ums Leben.

Das aktuelle Unglück trifft Spanien mitten in seiner tiefsten politischen Krise seit Wiedereinführung der Demokratie im Jahr 1977: Der Nationalfeiertag, der die Einigkeit Spaniens betonen soll, wird in diesem Jahr überschattet von dem Zerwürfnis zwischen Madrid und der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.