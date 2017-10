(dpa) - Nach den Münchner Messerattacken vom Samstag mit acht Verletzten wird der Tatverdächtige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht erließ einen entsprechenden Unterbringungsbefehl, wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilte.



Hintergrund ist, dass der 33-jährige Deutsche wahrscheinlich psychisch krank ist und die Tat in einem Verfolgungswahn begangen haben soll. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein terroristisches oder religiöses Tatmotiv.



Der Mann sei in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten - wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Drogendelikten, berichten die Beamten. Alle Angegriffenen seien Zufallsopfer gewesen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.