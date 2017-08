(dpa) - Die finnische Polizei hat zwei nach der Messerattacke in Turku festgenommene Männer wieder freigelassen. Es gebe keinen Grund mehr, sie zu verdächtigen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Angriff auf zwei Plätzen in Turku waren zwei Frauen getötet und acht weitere Menschen verletzt worden.



Zwei Männer sitzen nun noch in Untersuchungshaft. Den beiden werden Terrorabsichten vorgeworfen. Der Hauptverdächtige, ein 22 Jahre alter Marokkaner, hatte die Angriffe vom 18. August gestanden, nicht aber die Tötungsabsicht. Er hatte bei seiner Einreise in Finnland eine falsche Identität angegeben. Da er sich zuvor auch in Deutschland aufgehalten hatte, konnte mit Hilfe von Behörden in Dortmund seine wahre Identität festgestellt werden.