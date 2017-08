(dpa) - Der neue Landtag im deutschen Bundesland Niedersachsen soll am 15. Oktober gewählt werden. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil am Montag nach Gesprächen mit den anderen Parteien in Hannover an.

Die Neuwahl drei Wochen nach der deutschen Bundestagswahl wird nötig, weil die regierende rot-grüne Koalition in Hannover ihre Mehrheit verloren hat. Am Freitag war eine Grünen-Abgeordnete zur CDU gewechselt. Regulär hätten die Wahlen am 14. Januar 2018 stattgefunden.