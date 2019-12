Nach Mautdesaster: Deutscher Verkehrsminister in der Sackgasse

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer wollte die Pkw-Maut erzwingen - jetzt wird es für ihn immer enger.

Es muss Tage geben, an denen Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Parlamentarier in Berlin, seinem Herrgott dankt, dass er nicht mehr Verkehrsminister von Deutschland ist. Es ist nicht heraus, ob das dieselben sind, an denen Andreas Scheuer den Tag verflucht, an dem er Dobrindts Nachfolger wurde. Exakt war das der 14. März 2018. Ab da blieben Scheuer genau 15 Monate und vier Tage bis zur Katastrophe.

Man kann das Urteil, mit dem der Europäische Gerichtshof (EuGH) die deutsche Pkw-Maut kippte, auch ganz anders nennen ...