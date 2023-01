Bei der Räumung des Waldstücks am Rande von Frankfurt seilten sich Spezialkräfte von Kränen ab, um Aktivisten aus den Bäumen zu holen.

Nach Lützerath konzentriert sich der Protest auf einen Wald

Bei der Räumung des Waldstücks am Rande von Frankfurt seilten sich Spezialkräfte von Kränen ab, um Aktivisten aus den Bäumen zu holen.

(dpa/mer) – Die Räumung und Rodung des Fechenheimer Waldes im Osten von Frankfurt kommt voran. Die Polizei setzte am Donnerstag ihren Einsatz fort. Wie viele Umweltaktivisten sich noch in dem Gebiet befinden, konnte die Polizei zunächst nicht angeben. Die Gegner des dort geplanten Riederwaldtunnels hatten zum Start der Räumung am Mittwoch ihren Widerstand bekräftigt. Die Polizei kündigte an, bei der Räumung den Grundsatz „Sicherheit geht vor“ zu befolgen. Das Gebiet soll gerodet werden, um die bisher direkt daneben endende A66 an die A661 anzuschließen.



Die Polizei setzte am Donnerstagvormittag Kräne und spezielle Höheninterventionsteams ein, um die Aktivisten zu vertreiben. Mindestens vier Personen hatten sich am Morgen noch in den Bäumen aufgehalten. Die Spezialkräfte wurden mit einem Kranausleger über die Baumwipfel gehoben und seilten sich von dort aus an einem Seil hängend auf Höhe der Baumbesetzer ab. „Das höchste Gebilde im Einsatzraum, der 'Highpod', ist geräumt“, twitterte die Polizei am Mittag. „Die Kollegen der Höhenintervention haben alle Personen sicher zurück auf den Boden gebracht.“

Unbesetzte Baumhäuser abgerissen

An der anderen Seite des Waldes wurden parallel dazu unbesetzte Baumhäuser abgerissen. Am Mittag waren Zeugenberichten zufolge noch fünf Baumhäuser und ein Podest übrig. Parallel zur Räumung gingen am Donnerstag die Rodungsarbeiten weiter, auch eine Baustraße wurde planiert. Die Polizei hatte das Gebiet weiträumig abgesperrt. Schaulustige im Sperrbereich wurden aufgefordert, das umzäunte Gelände zu verlassen.

Bereits am Mittwoch waren mehrere Menschen aus dem Waldstück getragen und Baumhäuser eines Protestcamps zu Fall gebracht worden. Parallel zu der Räumung wurden erste Bäume gefällt.

6 Polizeibeamte stehen während der Räumung des besetzten Gebietes im Fechenheimer Wald vor einem zusammengestürzten Baumhaus. Foto: dpa

um weitere Bilder zu sehen. Polizeibeamte stehen während der Räumung des besetzten Gebietes im Fechenheimer Wald vor einem zusammengestürzten Baumhaus. Foto: dpa Peter Beuth (CDU, r), Innenminister von Hessen, Boris Rhein (CDU, M), Ministerpräsident von Hessen, Stefan Müller (l), Polizeipräsident von Frankfurt, stehen während der Räumung des besetzten Gebietes im Fechenheimer Wald mit einem Polizeibeamten nahe der Einsatzstelle. Foto: dpa Ein Baumhaus fällt während der Räumung der Besetzung im Fechenheimer Wald. Foto: dpa Eine Person wird aus einem Baumhaus abgeseilt. Am frühen Morgen begann die Polizei, den Fechenheimer Wald zu räumen. Foto: dpa Ein Aktivist wird von der Polizei aus dem Wald geführt, im Hintergrund sind Baugeräte zu sehen. Foto: dpa Der Wald ist seit über einem Jahr von Aktivisten besetzt, die den Ausbau der A66 und die Rodung des Waldes verhindern wollen. Foto: dpa

Am Mittwoch waren drei Ermittlungs- sowie 18 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Zehn Personen seien in Gewahrsam genommen und zum Teil „nach den polizeilichen Maßnahmen“ wieder entlassen worden. Wie viele am Donnerstag dazukamen, war zunächst unklar.

Bei genauerem Hinsehen sieht man deutlich fahrlässiges Vorgehen der Polizei. Eine Sprecherin der Aktivisten

Die Aktivisten kommentierten den Polizeieinsatz am Donnerstag zwiespältig: Auf den ersten Blick sehe es so aus, „als würde die Polizei die Räumung nach dem Motto 'Sicherheit vor Schnelligkeit' durchziehen“, sagte eine Sprecherin. „Bei genauerem Hinsehen sieht man allerdings deutlich fahrlässiges Vorgehen der Polizei.“ Eine Person befinde sich im Krankenhaus, sei aber „o. k.“.

Über den Bau des Riederwaldtunnels wird in Hessen seit Mitte der 1980er-Jahre kontrovers diskutiert. Für die Maßnahme müssen etwa 2,2 Hektar Wald gerodet werden. Dies führte in den vergangenen Jahren zu heftigem Protest durch Umwelt- und Klimaschützer, die die Maßnahme ähnlich wie den gerade durchgesetzten Abriss des Ortes Lützerath zum Kohleabbau ablehnen.

