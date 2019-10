Am Dienstagnachmittag ist ein Militärjet vom Typ F-16 nördlich von Trier abgestürzt. Der Pilot konnte sich retten, Zivilisten wurden nicht verletzt.

Nach Jet-Absturz bei Trier: US-Militär hat mit Bergung begonnen



(TJ/dpa) - Am Dienstagmittag gegen 15 Uhr ist in der Gegend von Zemmer-Rodt, wenige Kilometer nördlich von Trier ein Militärjet abgestürzt. Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine F-16 der US-Air Force. Die Maschine war auf der Air Base von Spangdahlem stationiert gewesen. Demnach ist die Maschine nur wenige Kilometer von ihrer Basis abgestürzt.

Die Polizei aus Trier bestätigte per Twitter, dass es wegen des Absturzes einen Polizei- und Rettungseinsatz gebe. Der Pilot hat sich mit dem Schleudersitz aus der Maschine retten können.

Er sei vom Team eines Rettungshubschraubers geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sei nur leicht verletzt worden, teilte die Airbase auf ihrer Internetseite mit. Bei dem Einsatz habe es sich um eine Routineübung gehandelt.

„Wir sind froh, dass es dem Piloten gut geht“, sagte Chief Master Sergeant Christopher Ostrom am Abend in Rodt (Kreis Trier-Saarburg) unweit der Aufschlagsstelle des Jets vom Typ F-16.

Der Pilot sei noch am Dienstag aus der medizinischen Behandlung entlassen worden. „Er ist wieder zurück bei seiner Familie auf der Air Base“, sagte ein Sprecher vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem. Der Pilot hatte leichte Verletzungen erlitten. Die Absturzursache sei noch völlig unklar. Es werde eine umfassende Untersuchung geben, die zwei bis drei Monate dauern könnte, sagte der Sprecher vom US-Flugplatz.

Rheinland-Pfalz, Spangdahlem: Ein US-Kampflugzeug vom Typ F-16 Falcon startet auf der Airbase. Foto: Boris Roessler/dpa

Rheinland-Pfalz, Spangdahlem: Ein US-Kampflugzeug vom Typ F-16 Falcon startet auf der Airbase. Foto: Boris Roessler/dpa
Kampfflugzeuge des Typs F-16 Fighting Falcon auf der US-Air-Force-Basis in Spangdahlem. Foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Preston Cherry
Ein Rettungshelikopter über der dem Absturzort des US-Militärjets. Foto: Harald Tittel / dpa / AFP

Nach dem Absturz eines US-Kampfjets in der Süd-Eifel hat das amerikanische Militär nun mit der Bergung von Wrackteilen begonnen. „Die Arbeiten können mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern“, sagte ein Sprecher vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem am Mittwoch. Es gebe keinen Zeitplan.

„Es wird eine umfassende Untersuchung geben“, kündigte Chief Master Sergeant Christopher Ostrom an. Klar sei aber bereits: „Das Gebiet ist sicher.“ Es gehe keine Gefahr von dem zerschellten Flugzeug aus. Rund um die Absturzstelle hat das Militär das Kommando übernommen. Zahlreiche Straßen wurden abgesperrt, die Militärpolizei der Feldjäger unterstützte die Amerikaner dabei, eine militärische Sicherheitszone abzusperren.

Der Ortsbürgermeister von Zemmer, Edgar Schmitt, zeigte sich erleichtert, dass der Crash außerhalb seiner Ortschaft passierte: „Ich bin sehr froh, dass das Flugzeug nicht in den Ort gekommen ist“, sagte er am Abend. Die Stelle in dem Wald, wo der Jet liege, sei schwer zugänglich.



Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zemmer liegt nördlich von Trier, auf halber Strecke nach Bitburg. In Spangdahlem ist das 52. Jagdgeschwader stationiert: Es umfasst eine F16-Kampfjet-Staffel mit mindestens 24 Flugzeugen. Zur US-Base gehören rund 4000 US-Soldaten.

Es ist der zweite Unfall mit Militärmaschinen in Deutschland binnen weniger Monate. Bei einer Luftkampfübung waren im Juni an der Müritz im ostdeutschen Land Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter der Bundes-Luftwaffe in größerer Höhe kollidiert und abgestürzt. Ein Pilot rettete sich mit dem Schleudersitz und überlebte den Unfall verletzt, der andere - ein 27-Jähriger - starb.



Auch in den vergangenen Jahren gab es mehrere Abstürze von Militärmaschinen in Rheinland-Pfalz. Im September 2006 stürzte eine F-16 aus Spangdahlem bei Oberkail in der Eifel ab - auch hier rettete sich der Pilot mit dem Schleudersitz. Im April 2011 ging ein weiteres US-Militärflugzeug aus Spangdahlem bei Laufeld in der Eifel zu Boden, der Pilot überlebte verletzt. Ein Tornado-Kampfflugzeug der Bundeswehr stürzte im Januar 2014 beim Landeanflug auf Büchel (Kreis Cochen-Zell) ab: Beide Piloten überlebten.