(tom) - Stress bei der Saarbrücker Berufsfeuerwehr: Die Oberbürgermeisterin der saarländischen Landeshauptstadt, Charlotte Britz, hat Feuerwehrchef Josef Schun vom Dienst freigestellt.

Auslöser dafür war laut "Saarbrücker Zeitung" Schuns Einsatzleitung beim verheerenden Brand Anfang Dezember in der Saaruferstraße in Saarbrücken. Vier Menschen waren damals ums Leben gekommen, zwanzig wurden verletzt, die Polizei ermittelt wegen Brandtsitftung. Die Zeitung beruft sich auf den "Saarländischen Rundfunk", der berichtet, Schun habe eigenmächtig in den Einsatz eingegriffen und zum Beispiel bereits georderten Atemschutz wieder abbestellt.

Auch in der Nachbereitung des Einsatzes habe es Probleme gegegen. „Zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr hatten massive Vorwürfe auch gegen das nachfolgende Verhalten von Schun erhoben“, wird die Stadt Saarbrücken zitiert. Das Vertrauensverhältnis sei "schwer erschüttert."

Allerdings sei das Problem nicht nur im Umfeld des zurückliegenden Brandes zu suchen - Schuns Führungsstil sei schon seit Jahren als zu autoriätr in der Kritik, so die Saarbrücker Zeitung. Mehrere Wehrleute hätten wegen ihm in den vergangenen Monaten gekündigt. Schun ist jetzt für maximal drei Monate suspendiert und erhält Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern.