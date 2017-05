(dpa) - Der gefeuerte FBI-Direktor James Comey wird am kommenden Dienstag nicht vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aussagen. Das bestätigte eine Sprecherin des Senators Mark Warner der Deutschen-Presse-Agentur am Freitag. Warner ist Vize-Vorsitzender des Ausschusses. Er erklärte in einer Mitteilung, der Ausschuss werde mit Comey zusammenarbeiten, um einen neuen Termin zu finden. Comey war eingeladen worden, in einer geschlossenen Sitzung auszusagen.

Präsident Donald Trump hatte den FBI-Direktor am Dienstagabend überraschend entlassen. Das Weiße Haus machte zu den Gründen wechselnde und zum Teil widersprüchliche Angaben. Das FBI ermittelt zu der mutmaßlich russischen Einflussnahme auf die US-Wahl und Kontakten zwischen Mitgliedern von Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands.