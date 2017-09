(BB / dpa) - Essen oder nicht? Bedenkliche Konzentrationen des Insektizids Fipronil in Eiern haben unlängst viele Verbraucher verunsichert. Dass Millionen Lebensmittel in zahlreichen EU-Staaten mit dem Giftstoff belastet waren, ist in den Sommerwochen recht spät an die Öffentlichkeit gedrungen. „Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger auf ein Land zeigen, sondern für eine schnellere Information und mehr Kontrollen bei Verdachtsfällen sorgen”, erklärte Agrarminister Fernand Etgen im Gespräch mit „wort.lu" am Dienstag.



Auf einem Sondertreffen in Brüssel haben die EU-Kommission und die Vertreter der Mitgliedsstaaten Lehren aus dem Fipronil-Skandal gezogen. Wie sich nachträglich herausstellte, hatten bestehende Warnsysteme vor gesundheitlichen Risiken nicht funktioniert. Erste verdächtige Proben waren Anfang Juni in Belgien entdeckt worden, doch bis zum richtigen Informationsaustausch mit anderen EU-Staaten vergingen noch ein paar Wochen. Rückrufaktionen und Kontrollen ließen aus Verbrauchersicht zu lange auf sich warten.



Staaten geloben engere Zusammenarbeit



„Das soll nicht mehr passieren. Wir wollen eine engere Zusammenarbeit und schnellere Informationspflicht sicherstellen. Liegt ein Verdacht vor, soll dieser umgehend den anderen Staaten gemeldet werden”, so Luxemburgs Agrarminister.



Ein verstärkter Austausch soll mit mehr Kontrollen und aktiveren Untersuchungen auf verdächtige Substanzen einhergehen. „Wichtig ist, dass wir zusammen Verantwortung übernehmen, um die Sicherheit der Verbraucher zu garantieren”, so Etgen.

Künftig könnte es in allen EU-Ländern „Beauftragte für Lebensmittelsicherheit“ geben, die wichtige Erkenntnisse rasch sammeln und weitergeben. Die Ernennung solcher Spezialisten werde geprüft, sagte EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis.



Zu besseren gemeinsamen Einschätzungen ist vorgesehen, das Schnellwarnsystem RASFF enger mit dem System für Verwaltungszusammenarbeit AAC zu verzahnen. Dass die Niederlande und Belgien die übrigen EU-Staaten schleppend über das Fipronil-Risiko informierten, soll indes folgenlos bleiben. „Es geht hier nicht um Sanktionen“, meinte auch Kommissar Andriukaitis.