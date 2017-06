Nach dem Terroranschlag in London hat die britische Premierministerin Theresa May am Montag den Wahlkampf wieder aufgenommen. „Das Leben unserer Demokratie muss weitergehen“, sagte May in London.



„Die Frage nach Führung war immer im Zentrum dieser Kampagne.“ Es gehe darum, jemanden zu haben, der die Aufgabe stemmen könne. Sie biete eine „starke und stabile Führung“, und die sei heute „wichtiger denn je“ - nicht nur mit Blick auf die Terrorbekämpfung, sondern auch bei den bevorstehenden Gesprächen zum geplanten EU-Austritt.



Kritik von Gegner Corbyn



Indes forderte der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, Regierungschefin Theresa May zum Rücktritt auf. Wenige Tage vor der britischen Parlamentswahl verwies Corbyn darauf, dass May in ihrer Zeit als Innenministerin mitverantwortlich dafür gewesen sei, dass es heute 20 000 weniger Polizisten gebe als 2010.



Nun aber stelle die Premierministerin die geringe Stärke der Sicherheitskräfte als Problem dar. Die Regierungschefin hatte die Vorwürfe bereits mehrmals zurückgewiesen. Die Polizei sei gut für den Anti-Terror-Kampf gerüstet.

Corbyn sagte: „Ja, wir haben ein Problem: Wir hätten die Polizeistellen nie kürzen dürfen.“ Die Wahl an diesem Donnerstag sei „vielleicht die beste Möglichkeit“, um May aus dem Amt zu treiben.

Die Brexit-Verhandlungen sollen nach den Wahlen am Donnerstag beginnen. Wegen des Terroranschlags hatten die großen Parteien am Sonntag vorübergehend den Wahlkampf ausgesetzt. Terroristen hatten am Samstagabend auf der London Bridge und am Borough Market mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt.