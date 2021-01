Die Staatsanwaltschaft wirft der Gruppe versuchten Mord vor. Sie hatten ihr Opfer überfallen und mit Baseballschlägern bewusstlos geschlagen.

Nach brutaler Schlägerei in Paris: Neun Jugendliche verhaftet

(AFP/tom) - Nach der brutalen Schlägerei in Paris, bei der am 15. Januar ein 15-jähriger Schüler schwer verletzt wurde, sind am Donnerstagmorgen neun Jugendliche festgenommen worden. Das hat die Pariser Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der Teenager Yuriy war in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er von einer Bande Jugendlicher zusammengeschlagen worden war. Er war damals mit Freunden am Einkaufszentrum Beaugrenelle im 15. Arrondissement unterwegs.

Die Ermittler versuchen zu klären, ob eine Verbindung zwischen Yuriy und den Schlägern bestand und wie der Vorfall in mögliche Jugendbanden-Vorfälle in dem Viertel passt. Yuriy soll einen Schraubenzieher bei sich gehabt haben.

Ein etwa zwanzig Sekunden langes Video der Überwachungskamera, das am Freitagabend in den sozialen Netzwerken kursierte, hatte in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Es zeigt rund ein Dutzend Jugendliche in Sportkleidung und Kapuzenjacken, die mit Baseballschlägern auf eine am Boden liegende Person einschlagen, auch gegen den Kopf, bevor sie von ihr ablassen. Mehrere Prominente, darunter der Fußballer Antoine Griezmann und der Schauspieler Omar Sy, zeigten sich bewegt vom Schicksal des Opfers.

Yuriy gehe es mittlerweile besser, heißt es aus dem Krankenhaus, er sei aus dem künstlichen Koma erwacht und habe „das schlimmste überstanden.“