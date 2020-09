Nach-Brexit-Gespräche in der Sackgasse: Blufft Johnson?

Vor dem Start der nächsten Gesprächsrunde droht Johnson mit dem No-Deal-Brexit. Die Regierung plant zudem, den EU-Austrittsvertrag zu unterminieren. Es fragt sich nur, ob sie es ernst meint.

Von Peter Stäuber (London)

Die britische Regierung ist in streitlustiger Stimmung. Noch bleiben wenige Wochen, um in den Brexit-Verhandlungen eine Einigung zu erzielen; aber anstatt sich konziliant zu geben, zündet Boris Johnson lieber Granaten. Am Montag drohte er der EU, einen No-Deal in Kauf zu nehmen, wenn in den Verhandlungen bald keine Einigung zustande kommt – und er beteuert, dass dies für die Briten eine ganz hervorragende Lösung wäre.

Gleichzeitig bereitet seine Regierung ein Gesetz vor, das dem Austrittsabkommen zuwiderlaufen würde: Das heißt, Johnson würde den Scheidungsvertrag brechen, den er mit der EU geschlossen hat ...