Nach Brand von Moria: Neues Camp, altes Leben

Drei Monate nach dem verheerenden Brand von Moria wartet auf die Menschen im griechischen Migrantenlager Kara Tepe ein harter Winter.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)

Am 9. September zerstörte ein Feuersturm das berüchtigte Migrantenlager Moria auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos. Wie durch ein Wunder kam keiner der damals fast 13.000 Menschen in den Flammen ums Leben. Drei Monate später hausen 7.267 frühere Bewohner von Moria in Zelten am Rand der Inselhauptstadt Mytilini.

Gewitter und Wolkenbrüche prognostizieren die Meteorologen diese Woche der Insel Lesbos ...