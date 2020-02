Ein 43-jähriger Deutscher tötete im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst. Bei Mahnwachen in verschiedenen Städten setzen tausende Bürger daraufhin ein Zeichen gegen den Terror von Rechts.

International 7 1

Nach Anschlag in Hanau: Tausende Menschen gedenken der Opfer

Ein 43-jähriger Deutscher tötete im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst. Bei Mahnwachen in verschiedenen Städten setzen tausende Bürger daraufhin ein Zeichen gegen den Terror von Rechts.

(dpa) - Tausende Menschen haben im deutschen Bundesland Hessen am Donnerstag bei Mahnwachen der Opfer des mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlags in Hanau gedacht.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Hunderte Passanten halten in der Innenstadt von München mit Kerzen eine Mahnwache für die Opfer von Hanau ab. Foto: Peter Kneffel/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Hunderte Passanten halten in der Innenstadt von München mit Kerzen eine Mahnwache für die Opfer von Hanau ab. Foto: Peter Kneffel/dpa Mahnwache vor dem Einheitsdenkmal auf dem Paulsplatz in Frankfurt am Main. Foto: Uwe Anspach/dpa Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender legen Kränze an der Midnight Bar in Hanau nieder, wo in der Nacht zuvor mehrere Menschen getötet wurden. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa Mehrere Menschen legen Blumen und Kerzen in der Nähe eines Tatorts in Hanau nieder. Bei einem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag hat ein 43-jähriger Deutscher mehrere Menschen und sich selbst erschossen. Foto: Nicolas Armer/dpa People light candles during a vigil a central place in Hanau, near Frankfurt am Main, western Germany, on February 20, 2020, after at least nine people were killed in two shootings late on February 19, 2020. - The suspect in two shootings in Germany that killed at least nine people was found dead at home, police said on February 20, 2020. At least nine people were killed in two shootings late on February 19 in Hanau, near the German city of Frankfurt. (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP) AFP Auch beim Fußballspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto wurde eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Hanau abgehalten. Foto: Federico Gambarini/dpa Menschen demonstrieren am Hermannplatz in Berlin-Neukölln gegen rechten Terror. Foto: Paul Zinken/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sprachen in Hanau vor rund 5000 Menschen. „Heute ist die Stunde, in der wir zeigen müssen: Wir stehen als Gesellschaft zusammen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir laufen nicht auseinander“, sagte Steinmeier. Friedliche Gedenkveranstaltungen gab es nach Angaben der Polizei auch in Frankfurt, Kassel, Fulda, Gießen oder in Darmstadt. In Frankfurt versammelten sich an der Paulskirche nach Polizeiangaben rund 3500 Menschen.

Ein Deutscher hatte bei dem Anschlag am Mittwochabend neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben.

Weitere Artikel zum Anschlag in Hanau: