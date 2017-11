(dpa) - Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri will seine politische Zukunft in den kommenden Tagen persönlich in seiner Heimat mit Staatschef Michel Aoun besprechen.



„Sie wissen, dass ich meinen Rücktritt erklärt habe und im Libanon werden wir über diese Sache reden“, sagte er am Samstag in seinem ersten öffentlichen Statement nach seiner Ankunft in Paris am Morgen. Er plane, in den nächsten Tagen nach Beirut zu reisen und dort am Mittwoch an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teilzunehmen.

Hariri dankte dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für die Einladung seiner Familie nach Paris: „Er hat eine unfehlbare Freundschaft bewiesen und das werde ich ihm niemals vergessen.“ Frankreich habe ein weiteres Mal die Größe seiner Rolle in der Welt und der Region gezeigt. Sein Engagement beweise seine Verbundenheit mit dem Libanon und dessen Stabilität.

Die Einladung Hariris nach Paris ist der Versuch, einen Ausweg aus der politischen Krise zu finden, in die seine völlig überraschende Rücktrittserklärung von Saudi-Arabien aus den Libanon gestürzt hatte. Der Ministerpräsident hatte dabei der einflussreichen Schiitenmiliz Hisbollah sowie ihrer Schutzmacht Iran vorgeworfen, Unruhe in der Region zu schüren. Saudi-Arabien und der Iran ringen um Einfluss in der Region. Es kamen Spekulationen auf, Hariri sei auf Druck Riads zurückgetreten.