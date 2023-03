Innenministerin Faeser will nach der Tat in Hamburg „Lücken“ im Waffenrecht prüfen. Über das Motiv des Angreifers gibt es noch keine Klarheit.

Amoklauf bei Zeugen Jehovas

Nach Amoklauf in Hamburg: Debatte um Waffenrecht und Vorurteile

Innenministerin Faeser will nach der Tat in Hamburg „Lücken“ im Waffenrecht prüfen. Über das Motiv des Angreifers gibt es noch keine Klarheit.

(KNA/jt) - Nach dem Amoklauf bei einem Gottesdienst der Zeugen Jehovas in Hamburg mehren sich in Deutschland die Rufe nach einer Verschärfung des Waffenrechts. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erwägt weitere Einschränkungen: In den ARD-„Tagesthemen“ (Freitagabend) sagte sie, die Tat habe gezeigt, dass Änderungen „notwendig“ seien.

So solle beim Antrag auf eine Waffenbesitzkarte künftig überprüft werden, „ob jemand psychologisch geeignet sei“. Sie wolle ihren Gesetzentwurf nun auf mögliche „Lücken“ prüfen, erklärte die Ministerin. Am Donnerstagabend hatte ein 35-Jähriger in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg sieben Menschen und anschließend sich selbst erschossen. Acht weitere Menschen wurden nach Angaben der Ermittlungsbehörden der Hansestadt zum Teil schwer verletzt.

Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich nach Angaben der Ermittler um ein ehemaliges Mitglied der Glaubensgemeinschaft. Er sei durch ein Fenster in die Gemeinderäume im Stadtteil Groß Borstel eingedrungen. Die Waffe habe er legal als Sportschütze besessen.

„Religiöser Wahn“ als mögliches Tatmotiv

Das Motiv für die Tat lässt sich noch nicht sicher feststellen, wie es hieß. Anhaltspunkte für eine politische Motivation lägen nicht vor. Die Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas habe der mutmaßliche Täter vor eineinhalb Jahren „freiwillig, aber nicht im Guten“ verlassen. Hamburgs Waffenbehörde habe im Januar einen anonymen Hinweis erhalten, wonach der Mann an einer psychischen Erkrankung leiden könnte. Laut Medienberichten könnte „religiöser Wahn“ für die Tat eine Rolle gespielten haben.

Fachleute warnten zudem, dass sich angesichts der Tat nicht „jahrzehntelang gepflegte Vorurteile“ Bahn brechen dürften. „Es verbietet sich, über einen Zusammenhang zwischen der Glaubensgemeinschaft und den Motiven des Täters zu spekulieren“, hieß es am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Arnold-Liebster-Stiftung. Die Schwelle zu „Häme, Hass und Hetze“ sei schnell überschritten, wie sich in sozialen Netzwerken zeige. Die Medien trügen hier eine besondere Verantwortung.

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit einer eigenwilligen Bibelauslegung. Die Anhänger glauben an Jehova als „allmächtigen Gott und Schöpfer“. Sie sind überzeugt, dass eine neue Welt bevorstehe und sie als auserwählte Gemeinde gerettet würden. In Deutschland hat die Gemeinschaft eigenen Angaben zufolge knapp 170.000 Mitglieder. Kritiker werfen ihr restriktive Organisationsstrukturen vor, die von den Mitgliedern blinden Gehorsam erwarteten und für kritische Rückfragen, Einwände oder Bedenken keinen Raum ließen.