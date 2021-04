Phillip Adams erschoss sechs Menschen und sich selbst. Jetzt soll geklärt werden, ob sein Sport, der Football, ein Auslöser sein könnte.

Nach Amoklauf: Ex-NFL-Profi wird posthum auf CTE untersucht

Tom RÜDELL Phillip Adams erschoss sechs Menschen und sich selbst, die Ursachen sind unklar. Jetzt soll eine Autopsie zeigen, ob sein Sport, der Football, ein Auslöser sein könnte: Adams wäre nicht der erste NFL-Spieler, der an chronisch-traumatischer Enzephalopathie litt.

Es war eine schockierende Nachricht, die am vergangenen Donnerstag aus dem US-Bundesstaat South Carolina kam: Der ehemalige NFL-Profi Phillip Adams hatte in der Kleinstadt Rock Hill fünf Menschen getötet, darunter zwei kleine Kinder. Er hatte einen weiteren Mann schwer verletzt und sich danach erschossen. Die Polizei fand den 32-jährigen Football-Profi, der seine Karriere 2015 nach einigen schweren Verletzungen beendet hatte, kurz nach Mitternacht (Ortszeit) tot im Haus seiner Eltern. Am Samstag erlag das sechste Opfer seinen Verletzungen in einem Krankenhaus in Rock Hill.

Adams hatte in fünf Jahren seit 2010 insgesamt 78 Spiele auf der Position des Cornerback für die San Francisco 49ers, die New England Patriots, die Seattle Seahawks, die Oakland Raiders, die New York Jets und die Atlanta Falcons bestritten. Adams Vater Alonzo hatte kurz nach der Tat in einem Interview mit einem Lokalsender gesagt: „Er war ein guter Junge, aber der Football hat ihn kaputt gemacht.“

Was Alonzo Adams damit meinte, blieb offen. Doch während die Ursachen für die Schießerei zunächst komplett im Dunkeln lagen und die Sportkarriere des Täters lediglich interessant für die Schlagzeile zu sein schien, deutet sich jetzt an, dass beides miteinander zu tun haben könnte. Im Raum steht der Verdacht, dass Phillip Adams durch jahrelangen „Kollisionssport“ auf hohem Niveau an CTE gelitten haben könnte - der „chronisch-traumatischen Enzephalopatie“.

Diese neurologische Erkrankung wird durch wiederholte Schläge und Zusammenstöße an den Kopf ausgelöst. Dabei kommt es zu teils massiven Schädigungen des Gehirns. Zu den Symptomen der CTE gehören neben starken Kopfschmerzen Sprachstörungen, Gedächtnisverlust bis hin zur Demenz, Persönlichkeitsveränderungen, Depressionen, Suizidrisiko und gesteigerte Aggression - ein Muster, das zur Erklärung von Adams' Tat zumindest beitragen könnte.

Bei fast 100 ehemaligen NFL-Spielern wurde die Krankheit nachgewiesen - allerdings erst nach ihrem Tod, weil ein endgültiger Nachweis erst durch eine Entnahme von Gewebe im Gehirn geführt werden kann. Für zahlreiche weitere Spieler werden die Symptome zu ihren Lebzeiten zumindest beschrieben.

Bekannt wurden die Fälle von Lawrence Phillips, der sich 2016 im Alter von 41 Jahren in seiner Gefängniszelle selbst tötete, wo er wegen zahlreicher Gewalttaten einsaß, und von Aaron Hernandez. Er beging 27-jährig im Jahr 2015 Suizid, auch er saß im Gefängnis, wegen Mordes. Dave Duerson (2011) und Junior Deau (2012) nahmen sich ebenfalls das Leben - durch Schüsse in die Brust, damit ihre Gehirne für eine Autopsie unversehrt blieben, was zumindest Duerson in seinem Abschiedsbrief eindeutig festlegte.

Phillip Adams könnte dieser traurigen Geschichte ein weiteres, besonders tragisches Kapitel hinzugefügt haben. Seine Familie hat den Gerichtsmedizinern die Erlaubnis für eine Untersuchung auf CTE gegeben.

Hilfe suchen Betroffene, die an Depressionen oder anderen mentalen Krankheiten leiden, sowie deren Angehörige sollten stets den Rat von Hilfsstellen oder privaten Fachleuten aufsuchen. Hilfe bietet unter anderem der Dienst SOS Détresse unter der Nummer 45 45 45 (montags bis donnerstags von 11 Uhr bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 3 Uhr). Für Kinder und Jugendliche stehen täglich die Berater des Kanner a Jugendtelefon zur Verfügung unter der Nummer 116 111. Bei Selbstmord-Gedanken sollte umgehend der Notruf 112 gewählt werden. Alle weiteren Infos erhalten Sie unter: www.prevention-suicide.lu

