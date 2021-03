Myanmars Tag der Armee wird zum Tag der Schande

Trotz friedlicher Proteste eskaliert die Gewalt. Myanmar erlebt den blutigsten Tag seit dem Militärputsch vom 1. Februar.

Von Daniel Kestenholz (Bangkok)

Am Samstag begingen Myanmars Streitkräfte, „Tatmadaw“ genannt, den Tag der Armee. Mit einer großen Parade in der Hauptstadt Naypyidaw wollten die Generäle ihre Macht zur Schau stellen. Der Juntachef gelobte, dass das Militär auch die Menschen schütze. Doch statt Achtung ernteten die Uniformierten Verachtung. Der Tag sollte als Myanmars Tag der Schande in die Geschichte eingehen.

Gewalt eskaliert

Über der größten Stadt Yangon stiegen dicke schwarze Rauchwolken auf ...