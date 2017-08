(KNA) - Die Polizei in Myanmar hat die Demonstrationen radikaler Buddhisten gegen die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi beendet. Dabei wurden sechs als Drahtzieher der Protestaktionen geltende buddhistische Mönche am Wochenende in Mandalay verhaftet, wie das unabhängige birmanische Nachrichtenportal "Irrawaddy" am Sonntag berichtete.



Zwei weitere seien auf der Flucht. Zudem seien Protestcamps nahe der Maha Muni Pagode in Mandalay und vor der Shwedagon Pagode in Rangun geräumt worden. Die radikalen Mönche haben der Regierung der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) von Aung Sang Suu Ky den Krieg erklärt. "Unser Ziel ist es, die Regierung zu stürzen, weil sie den Buddhismus unterminiert", hatten die Mönche laut Medienberichten zum Beginn ihrer Protestaktionen am vergangenen Freitag verkündet.



Die Hoffnung der Mönche, durch ihre Aktionen in Mandalay und Rangun einen Massenprotest loszutreten wie bei der "Safranrevolution" vor zehn Jahren gegen das damalige Militärregime, erfüllte sich jedoch nicht. In Rangun, so "Irrawaddy", hätten im Gegenteil viele Menschen der Polizei bei der Räumung des Protestcamps applaudiert.



Seit Mai 2017 verboten



Die radikalen Mönche gehören zu dem seit Mai dieses Jahres verbotenen "Komitee zum Schutz von Nation und Religion", das international unter dem birmanischen Kürzel Ma Ba Tha bekannt ist. Die Ma Ba Tha gilt als Instrument der militärnahen Oppositionspartei USDP. Das Sangha Maha Nayaka Komitee ist das Zentralorgan des buddhistischen Klerus im überwiegend buddhistischen Myanmar, dessen Mitglieder von der Regierung berufen werden.



Im August 2007 hatten in Myanmar buddhistische Mönche eine Protestkampagne gegen die Militärdiktatur begonnen, die von internationalen Medien wegen der Farbe der Mönchsroben "Safranrevolution" getauft worden war. Der Protest gipfelte wenige Wochen später in Massendemonstrationen in Rangun, die von der Junta gewaltsam niedergeschlagen wurden.