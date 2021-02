In Myanmar haben am Dienstag wieder zahlreiche Menschen gegen den Militärputsch und die neue Junta protestiert. Es gibt weiter massiven Widerstand in allen Landesteilen.

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Myanmar: Das Militär bleibt hart

In Myanmar haben am Dienstag wieder zahlreiche Menschen gegen den Militärputsch und die neue Junta protestiert. Es gibt weiter massiven Widerstand in allen Landesteilen.

Von Daniel Kestenholz (Bangkok) Mehr als zwei Wochen sind seit dem Militärputsch in Myanmar vergangen. Doch, anstatt dass sich die Bevölkerung ihrem Schicksal fügt, wieder von Uniformierten beherrscht zu werden, kommt das Land nicht zur Ruhe. In den größeren Städten des Landes wie Yangon und Mandalay demonstrieren Menschen jeden Tag gegen die Junta. Diese hat weitgehende Normalität unter dem neuen Ausnahmezustand versprochen. Die Realität ist eine ganz andere. Widerstand brechen Soldaten mit scharfer Munition patrouillieren die Straßen ...