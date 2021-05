Eine Polizistin in der Nähe der französischen Großstadt Nantes mit einem Messer verletzt worden.

International 4 2 Min.

Mutmaßlicher Täter nach Attacke auf Polizistin getötet

Eine Polizistin in der Nähe der französischen Großstadt Nantes mit einem Messer verletzt worden. Der Verdächtige wurde bei einem Schusswechsel getötet.

(dpa) - Eine Polizistin ist nahe der französischen Großstadt Nantes mit einem Messer verletzt worden. Der Täter war offenbar zunächst mit ihrer Dienstwaffe auf der Flucht. Die Gendarmerie Nationale warnte die Bevölkerung am Freitag via Twitter, den Bereich in der Stadt La Chapelle-sur-Erdre zu meiden. Der Vorfall soll sich dort am Vormittag ereignet haben, wie etwa die Zeitung „Ouest France“ berichtete. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Fahndung nach Polizistenmörder in Frankreich Bei einem Antidrogeneinsatz in Avignon eröffneten Unbekannte das Feuer auf Ermittler.

Demnach habe ein Mann die Polizeistation betreten und die Frau mit dem Messer attackiert. Bei dem Angriff soll er sich die Dienstwaffe der Polizistin angeeignet haben. Er flüchtete anschließend - zunächst mit dem Auto und später zu Fuß. Ein Großaufgebot suchte am Mittag nach dem Angreifer. Kinder und Jugendliche durften die Schulen dort zunächst nicht verlassen, wie die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf einen Sprecher der Stadt berichtete.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Stadt La Chapelle-sur-Erdre wurde von den Sicherheitskräften abgeriegelt. Stunden später kam es zu einem Schusswechsel mit der Polizei - der mutmaßliche Täter kam schließlich ums Leben. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar - französische Medien berichteten aber, dass der Mann radikalisiert gewesen sei.



Weitere Polizisten angeschossen

Am frühen Nachmittag kam die Meldung, dass der mutmaßliche Täter festgenommen worden sei. Dabei seien zwei weitere Polizisten angeschossen und an Hand und Arm verletzt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur von der Gendarmerie Nationale erfuhr.

Innenminister Gérald Darmanin schrieb in einem Tweet, dass der Mann „neutralisiert“ wurde. „Neutraliser“ kann im Französischen unter anderem „ausschalten“ oder „töten“ heißen. Die Gendarmerie Nationale sprach Anfangs noch von einer Festnahme.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 In der Nähe von Nantes wurde a, Freitagmorgen eine Polizistin bei einem Messerangriff schwer verletzt. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In der Nähe von Nantes wurde a, Freitagmorgen eine Polizistin bei einem Messerangriff schwer verletzt. Foto: AFP In der Nähe von Nantes wurde a, Freitagmorgen eine Polizistin bei einem Messerangriff schwer verletzt. Foto: AFP In der Nähe von Nantes wurde a, Freitagmorgen eine Polizistin bei einem Messerangriff schwer verletzt. Foto: AFP In der Nähe von Nantes wurde a, Freitagmorgen eine Polizistin bei einem Messerangriff schwer verletzt. Foto: AFP

Die Polizistin soll sehr schwer am Oberschenkel verletzt worden sein. Die Präsidentin der Region Pays de la Loire, Christelle Morançais, verurteilte die Tat auf Twitter als feige und barbarisch. Auch der Präsident der Republikanischen Gruppe im Senat, Bruno Retailleau, schrieb auf Twitter, seine Gedanken seien bei der Polizistin und ihrer Familie. Er forderte, die Polizei besser zu schützen.

Erst vor wenigen Wochen war eine Polizistin nahe Paris mit einem Messer getötet worden. Der Täter handelte den Ermittlern zufolge islamistisch motiviert. Auch weitere Angriffe auf die Polizei hatten zuletzt in Frankreich eine große Debatte über die Sicherheit der Einsatzkräfte ausgelöst. Der Tod eines Polizisten bei einem Einsatz gegen Drogenkriminalität in Avignon hatte ebenfalls für Aufruhr gesorgt.