Mutmaßlicher Täter gefasst

Idar-Oberstein: Mann erschießt Kassierer in Tankstelle

Fürchterliche Szenen haben sich am Samstagabend in einer Tankstelle in Idar-Oberstein abgespielt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

(dpa/jt) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 20 Jahre alten Kassierers einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 49-Jährige sei am Sonntagmorgen von Spezialeinheiten widerstandslos festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium in Trier mit.

Zu den Motiven des beschuldigten Deutschen aus dem Kreis Birkenfeld gab es demnach zunächst keine Erkenntnisse. Der Kassierer war am Samstag von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann erschossen worden.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Täter am Abend die Tankstelle betreten und den Kassierer nach kurzem Wortwechsel getötet. Danach entfernte er sich offenbar zu Fuß vom Tatort. Die Polizei ging demnach davon aus, dass der Mann die Tankstelle bereits eine Stunde vorher aufgesucht und nach einem kurzen Streit zunächst wieder verlassen hatte.

Die Polizei bat die Bevölkerung am Samstagabend nach der Gewalttat um Mithilfe bei der Suche nach dem bewaffneten Mann. Verdächtige Personen sollten sofort gemeldet werden, man solle sich dem Täter keinesfalls nähern. Am Sonntagmorgen war die Gefahr schließlich gebannt und der mutmaßliche Schütze konnte gefasst werden.