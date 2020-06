Mutmaßlicher Lübcke-Mörder vor Gericht

Der hessische Verfassungsschutz unterschätzte den mutmaßlichen Mörder von Regierungspräsident Walter Lübcke.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Weil es ab Dienstag vor allem um Stephan E. gehen wird, auch um Markus H., weil Deutschland – zumindest einen Tag lang – nur auf sie schauen wird, muss man hier mit Walter Lübcke beginnen.

Er sitzt in einer milden Frühsommernacht auf der Terrasse hinter seinem Haus im nordhessischen Dorf Istha, er raucht und sucht in seinem Tablet nach einem Hotel in der naheliegenden Rhön ...