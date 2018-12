Nur rund zwölf Stunden dauerte die Verschnaufpause am Londoner Flughafen Gatwick. Nun ist möglicherweise wieder eine Drohne gesichtet worden. Das dürfte den Druck auf die Ermittler erhöhen.

Mutmaßliche Drohnensichtung: Flugbetrieb in Gatwick wieder gestoppt

Nur rund zwölf Stunden dauerte die Verschnaufpause am Londoner Flughafen Gatwick. Nun ist möglicherweise wieder eine Drohne gesichtet worden. Das dürfte den Druck auf die Ermittler erhöhen.

(dpa) - Der Flugbetrieb am Londoner Flughafen Gatwick ist nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung wieder eingestellt worden. Das teilte laut Nachrichtenagentur PA eine Flughafensprecherin am Freitagabend mit. Erst am Morgen hatten nach rund 36 Stunden des Stillstands wieder Flugzeuge in Gatwick starten und landen können. Zuvor waren rund 40 Mal Drohnen über dem Flughafen gesichtet worden, zuletzt am späten Donnerstagabend.



Start- und Landebahn am Flughafen Gatwick vorerst wieder geöffnet Drohnenflüge hatten Gatwick bis auf Weiteres lahmgelegt. Jetzt ist die Start- und Landebahn des Londoner Großflughafens wieder offen. Eine Entwarnung gibt es trotzdem nicht.

Insgesamt rund 150 000 Passagiere waren von den Flugausfällen und Umleitungen seit Mittwochabend betroffen. Am Donnerstag war der zweitgrößte Airport in Großbritannien, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung, komplett stillgelegt. Die Polizei geht von einer gezielten Störaktion aus und hat bereits Personen im Visier, die zu den Vorfällen befragt werden sollen. Ob es sich dabei um Verdächtige oder mögliche Zeugen handelt, war zunächst unklar.

Polizei und Militär hatten Technik am Flughafen installiert, mit der die Sicherheit gewährleistet werden sollte und die Drohnen abgewehrt werden können. Sollte sich die mutmaßliche Drohnensichtung vom Freitag bewahrheiten, würde das den Druck auf die Ermittler erheblich erhöhen, die Täter ausfindig zu machen.