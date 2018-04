Nach der verheerenden Amokfahrt in Münster mit drei Toten und mehr als 20 Verletzten ist die Betroffenheit groß. "Man begreift plötzlich, wie endlich das Leben ist", sagt eine Reisende aus Luxemburg, die die Tat unmittelbar miterlebt hat.

Münster: Wie eine Luxemburgerin die Tat erlebte

Nur Stunden nach der verheerenden Amokfahrt in Münster wirkt die Reisende aus Luxemburg gefasst. Sie war nur wenige Meter entfernt, als der Amokfahrer in seinem silberfarbenen Campingbus vor einer beliebten Gaststätte im Zentrum in eine Menschenmenge raste. "Hautnah dabei", erklärt die Frau, "aber weit genug entfernt, um das Chaos nicht am eigenen Leib zu erfahren".

Sie habe tatsächlich Glück gehabt, so die ehemalige Lehrerin. Nur wenige Minuten zuvor hatte sie sich auf ihrem Spaziergang durch die Domstadt dazu entschlossen, eine kleine Verschnaufpause einzulegen. Dabei fiel der erste Blick auf die einladende Terrasse, die nur Momente später zum Tatort werden sollte. Es sei noch ein Stuhl frei gewesen. "Allerdings direkt an der Straße", ergänzt die Reisende. Deshalb habe sie schlussendlich eine andere Gaststätte anvisiert. "Doch wenn ich meinem ersten Impuls nachgegeben hätte ..." Den Schluss lässt sie zunächst offen.

Eigentlich wollte die Reisende aus Luxemburg auch auf der Terrasse Platz nehmen. Es war jedoch nur ein Stuhl frei, gleich an der Straße. Marcel Kusch/dpa

Am Morgen nach dem Unglück wird ihr nämlich klar, wie rasch man selbst betroffen sein kann. Ansonsten erfahre man von diesen Zwischenfällen immer aus den Medien. Dann sei man plötzlich selbst mittendrin. Dabei ist sie weder nachdenklich, noch unter Schock. Angst habe sie auch keine. "Die hatte ich eigentlich zu keinem Moment", sagt die Frau. "Das einzige, das mir jetzt bewusst wird: Wenn ich mich dort hingesetzt hätte, wäre ich jetzt auch unter den Opfern."

Beeindruckende Polizeiarbeit

Die Tat selbst habe sie nicht gesehen, dafür aber gehört. Einen Knall, das Chaos nach dem Zwischenfall. "Im ersten Augenblick weiß man nicht so recht, was passiert ist. Dann habe ich den Bus gesehen, die Aufregung". Doch die Polizei sei schnell vor Ort gewesen, habe außerordentliche Arbeit geleistet. Rasch nämlich machen erste Gerüchte die Runde. Nach dem Aufprall seien Insassen aus dem Wagen geflüchtet. Doch die Polizei habe die Menschen vor Ort beruhigt, gewarnt, Fakten von Gerüchten zu trennen und keine falschen Meldungen in den Medien zu verbreiten. Die Luxemburgerin zeigt sich beeindruckt von der Arbeit der Beamten, aber auch von der Solidarität und Betroffenheit vor Ort. "Ich habe mit Menschen gesprochen, mit denen ich sonst wohl nie in Kontakt gekommen wäre. Erwachsene Männer hatten Tränen in den Augen, konnten das Geschehene nicht in Worten fassen."

Während ihres Gesprächs mit wort.lu sitzt die Frau mit drei anderen Zeugen im Freilichtmuseum, um das Geschehene Revue passieren zu lassen. Fremde Menschen, die durch das gemeinsam Erlebte zusammen wachsen. "Heute Nachmittag werden wir gemeinsam am Brunnen vor der Gaststätte eine Rose niederlegen. Die Betroffenheit ist riesig. Die Solidarität aber auch", sagt sie nochmals mit Nachdruck.

Motiv des Amokfahrers von Münster weiter unklar

Beeindruckt ist die Luxemburgerin auch von den vielen Nachrichten und Mitteilungen über soziale Netzwerke, die sie nach der Amokfahrt erhalten hat. Viele ihrer Bekannten wussten, dass sie nach Münster gefahren war. Andere haben sie aus einem Interview mit einem deutschen Medium erkannt. "Mir geht es gut. Ich war ja nicht unmittelbar dabei", sagt die Luxemburgerin. Eigentlich hätte sie dieses Wochenende nach Paris fahren sollen. Wegen des Bahnstreiks aber habe sie davon abgesehen. Im Internet fiel ihr Blick dann auf ein tolles Angebot für Münster. "Eine wunderschöne Stadt", ergänzt die Frau. Daran habe auch der Anschlag nichts geändert.