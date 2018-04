Großeinsatz mitten in Münster: Ein Auto fährt in eine Gruppe von Menschen, die vor einem Lokal sitzen. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Der Täter hat Suizid begangen.

Münster: Fahrzeug fährt in Menschenmenge - vier Tote

(dpa/miz) - In Münster ist am Samstag ein Mann mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren. Die Tat ereignete sich in der historischen Altstadt. Das Fahrzeug rannte in eine Gruppe, die vor einem Lokal Platz genommen hat.



Die Polizei teilte auf Twitter mit: "Es gibt Tote und Verletzte". Später am Nachmittag sprach ein Sprecher von 30 Verletzten. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind nach jetzigem Informationsstand vier Menschen gestorben. Darunter sei auch der mutmaßliche Täter. Er soll sich nach der Tat selbst getötet haben.



Die Hintergründe des tödlichen Zwischenfalls sind nach Angaben von Oberbürgermeister Markus Lewe noch unklar. „Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung“, sagte Lewe am Samstag vor Journalisten. Er dankte den Einsätzkräften für ihre Arbeit.



6 Großeinsatz in Münster: Am Samstag sind mehrere Menschen gestorben, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Foto: dpa

Die Beamten riefen die Bevölkerung am Nachmittag zu besonnenem Handeln auf. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl. „Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort.“ Wenig später ergänzte sie: „Bitte auch den weiträumigen Innenstadtbereich verlassen, damit die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten können.“

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei informiert. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Zu Detailfragen gab es zunächst keine Informationen.

#Kiepenkerl: Weiterhin ist die Lage unübersichtlich . Bitte meidet den Bereich der Innenstadt. Wir sind für Euch vor Ort. Bitte keine Spekulationen. Mehr Infos gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster.



Täter auf der Flucht?

Laut Polizei gibt es nach dem Vorfall in Münster Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.