(dpa) Bei dem Messerangreifer von München handelt es sich um einen 33 Jahre alten Mann. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, ist er deutscher Staatsbürger und in München gemeldet.



Die Polizei geht davon aus, dass die Taten aus einer psychischen Störung heraus begangen wurden. Der Mann mache keine Angaben, hieß es. Er sei in der Vergangenheit wegen gefährlicher Körperverletzung schon polizeilich in Erscheinung getreten.



Sechs Menschen wurden angegriffen



Kurz nach mehreren Messerattacken in München hat die Polizei am späten Vormittag einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll am Morgen an sechs Tatorten in der bayerischen Hauptstadt acht Menschen mit Messern angegriffen haben, alle wurden leicht verletzt.



Der Rosenheimer Platz wurde weiträumig gesperrt.

Bei den Opfern handele es sich um sechs Männer, einen zwölf Jahren alten Jungen sowie um eine Frau, teilte die Polizei mit. Alle seien Zufallsopfer des Angreifers gewesen. Bei den männlichen Opfern handele es sich um fünf Deutsche, einen Rumänen und einen Italiener, die ebenfalls attackierte Frau sei eine Deutsche. Alle wurden ambulant ärztlich versorgt.

Der Mann sei um 11.44 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden, die Beschreibung habe auf ihn gepasst, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Der Mann habe zunächst versucht zu fliehen, wurde aber dennoch gefasst.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand bleibt der Festgenommene dringend tatverdächtig. Es besteht keine Gefahr mehr. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Nach den Angriffen hatte die Polizei Anwohner dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben, Menschen sollten den Tatort meiden. In München waren viele Menschen schnell alarmiert und fühlten sich an den Amoklauf vom Juli 2016 erinnert. Damals hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen. Am Samstag meldeten sich unter dem Twitter-Hashtag #Rosenheimerplatz schnell Anwohner und besorgte Bürger.





