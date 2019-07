Mueller beharrt darauf, Trump nicht entlastet zu haben

Der Ex-Russland-Sonderermittler hat vor dem US-Kongress bekräftigt, dass Präsident Trump nicht von ihm freigesprochen wurde. Eine Analyse von LW-Korrespondent Thomas Spang.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Schlag 8 Uhr 42 Ortszeit war es soweit. Mueller verlas sein Eröffnungsstatement vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses, der auf der Anhörung des Sonderermittler bestanden hatte. Der ehemalige FBI-Chef und Staatsanwalt fühlte sich sichtbar unwohl in seiner Rolle, nun selber der Befragte zu sein. Und machte dies auch deutlich. Er plane nicht über das hinauszugehen, was er in seinem 448 Seiten Schlussbericht festgehalten habe.

Der Vorsitzende des Ausschusses, der Demokrat Jerrold Nadler, hatte schon geahnt, dass die Befragung Muellers eine zähe Angelegenheit werden dürfte ...