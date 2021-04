Zehn Jahre Bürgerkrieg in Syrien: Joël Ghazi von Médecins sans frontières gibt einen Einblick in das Leben von Geflüchteten.

MSF-Mitarbeiter berichtet über Alltagsmisere in Syrien

In der Nacht zum 24. Februar wurde ein Mitarbeiter von Médecins sans frontières (MSF) in seinem Zelt im Flüchtlingslager Al-Hol im Nordosten Syriens getötet. Ein paar Tage später wurden drei MSF-Angestellte bei einem Brand verletzt, die vierjährige Tochter eines Mitarbeiters der Hilfsorganisation kam dabei ums Leben. Die Sicherheitslage in den syrischen Camps ist nicht nur für die Hilfsarbeiter prekär, sondern auch für die Menschen, die dort Zuflucht gesucht haben.

Joël Ghazi ist seit sechs Jahren für Syrien aktiv. Foto: MSF

Dies bestätigte Joël Ghazi dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage. Der 31-Jährige arbeitet für MSF als Projektkoordinator für die Region um die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens, an der Grenze zur Türkei. Er selbst befindet sich nicht in Syrien, gibt seinen genauen Standort sicherheitshalber jedoch lieber nicht preis. Aufgrund der großen Unsicherheit in dem kriegsgebeutelten Land habe das medizinische Personal Angst, in Kliniken südlich von Idlib zu arbeiten, erklärt Ghazi.

Instabilität und Gewalt

„In den Medien wurde die letzte Kriegsoffensive um Idlib Ende 2019/Anfang 2020 thematisiert. Seitdem herrscht jedoch keine Ruhe, fast täglich gibt es Kämpfe und Bombardierungen an mehreren Orten südlich von Idlib.“ Der bewaffnete Konflikt gehe unvermindert weiter, auch wenn sich die Intensität von Monat zu Monat ändere. Aus diesem Grund seien zahlreiche Zonen für viele Nichtregierungsorganisationen kaum zugänglich.

Ghazi koordiniert seit Juli 2020 ein MSF-Projekt, das ein Krankenhaus für Brandopfer, zwei mobile Kliniken für Binnenflüchtlinge an acht verschiedenen Orten in den Lagern von Deir Hassan im Distrikt Ad-Dana sowie zwei mobile Kliniken für Patienten mit nichtansteckenden Krankheiten umfasst. Des Weiteren kümmert sich die Organisation um die Verteilung von Gütern in den Lagern und unterstützt zwei Gesundheitszentren in Tal-Karama und Al-Baraka im Distrikt Ad-Dana. Insgesamt sind dafür 175 Mitarbeiter im Einsatz.

Rund 6,5 Millionen Syrer sind Binnenflüchtlinge und haben im Winter oft mit Überschwemmungen zu kämpfen. Foto: AFP

Zehn Jahre nach Anfang des Bürgerkriegs sei die Hälfte der syrischen Bevölkerung, also fast 13 Millionen Menschen, auf der Flucht, so Ghazi weiter. Von diesen 13 Millionen befinde sich etwa die Hälfte außerhalb des Landes, vor allem in den Nachbarländern Libanon, Jordanien, Irak und Türkei. Die andere Hälfte seien Binnenflüchtlinge. Viele von ihnen hätten Instabilität und Gewalt erlebt, viele von ihnen seien zwischen zwei und fünf Mal vertrieben worden. „Einmal von vorne anzufangen ist schwierig genug, wenn das aber mehrmals passiert, führt das zu sehr prekären Situationen.“

Schwere Wirtschaftskrise

Vor dem Krieg wohnte in der Region Idlib rund eine Million Menschen. Heute sind es drei Millionen. Für eine solche Menschenmasse fehlt aber die notwendige Infrastruktur. Viele der Vertriebenen sind in Lagern untergebracht. „Rund um Idlib gibt es rund 1.000 solcher Camps, in denen jeweils ein paar tausend bis zu 20.000 Menschen leben.“ Sie wohnten in Zelten und hätten aufgrund tagelanger Regenfälle im Winter oft mit Überschwemmungen zu kämpfen. Die kalte Jahreszeit führe zudem zu vielen Krankheiten. Wegen der niedrigen Temperaturen versuchten die Menschen, sich aufzuwärmen, dabei käme es oft zu Haushaltsunfällen mit Brennmaterialien.

Die Corona-Regeln einzuhalten ist ein Luxus, den sich weniger als zehn Prozent der Syrer leisten können. Joël Ghazi (MSF)

Aber nicht nur der Krieg macht den Einheimischen zu schaffen. Auch eine schwere Wirtschaftskrise, in der die syrische Lira im Laufe eines Jahres um mehr als 150 Prozent entwertet worden sei, habe dramatische Auswirkungen auf das Leben der Menschen. „Was die Kaufkraft der Bürger betrifft, hat ein Jahr Wirtschaftskrise mehr zerstört als zehn Jahre Bürgerkrieg“, betont der MSF-Mitarbeiter.

Wie ein offenes Gefängnis

Der erste Corona-Fall für die Region Idlib sei erst Mitte Juli 2020 diagnostiziert worden. Allerdings seien die Lager wie ein offenes Gefängnis für jene, die zwischen der Frontlinie und der geschlossenen Grenze zur Türkei ausharren müssten. Seit drei Monaten sei eine Abnahme der Corona-Fälle und - Todesfälle zu beobachten. Diesbezüglich gibt Ghazi allerdings zu bedenken, dass man ausschließlich Menschen mit Symptomen teste. Und es sei schwierig, in manchen Fällen die genaue Todesursache festzustellen.

Wie fest Corona Syrien im Griff hat, ist aufgrund der unsicheren Zahlen nicht feststellbar. Foto: AFP

Räumliche Distanzierung sei aufgrund der Lebensbedingungen in den Lagern unmöglich. Und jene Personen, die einer Arbeit nachgingen, könnten nicht auf ihr Einkommen verzichten. „Die Corona-Regeln einzuhalten ist ein Luxus, den sich weniger als zehn Prozent der Syrer leisten können.“

Luxemburg stellt 13 Millionen Euro für Syrien bereit Brüssel. Bei der virtuellen Brüsseler Geberkonferenz Anfang dieser Woche kündigte Außenminister Jean Asselborn an, dass Luxemburg für die kommenden zwei Jahre 13 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe für Syrien und seine Nachbarstaaten bereitstellen werde. Insgesamt wurden von den Geberländern 5,3 Milliarden Euro zugesagt. Luxemburg trägt seit 2012 zur humanitären Hilfe für Syrien und seine Nachbarstaaten bei. 2016 engagierte sich das Großherzogtum, 37,5 Millionen Euro in einem Zeitraum von fünf Jahren zu bezahlen, mittels der Luxemburger Kooperation. Dieses Engagement wurde eingehalten. Die Zahlen gehen aus einer Pressemitteilung des Außenministeriums hervor. C.

