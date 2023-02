In Kiew befindet sich eines der wichtigsten Klöster der orthodoxen Christenheit. Die Kriegsfront verläuft mitten durch die Kirchenstrukturen.

Krieg in der Kirche

Moskaus unheilige Allianz und ihr heiliger Krieg

Von Stefan Schocher

Ein Heiliger Krieg sei es – russische Propagandisten werden nicht müde, das zu betonen. Die russisch-orthodoxe Kirche spielt dabei fleißig mit. Da appellierte Russlands Patriarch Kirill I. an die Soldaten, ihre soldatische Pflicht zu erfüllen, auch in Aussicht auf den sicheren Tod. Wenn jemand im Kampf getötet werde, opfere er sich auch für andere. Er segnete Kanonen, Gewehre, Einheiten, Panzer.

Und in der Ukraine? Da gab es vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2022 umfangreiche Razzien in Kirchen und Klöstern, die an das Moskauer Patriarchat angebunden sind. Zwar hatte sich die Ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats nach dem russischen Einfall in der Ukraine von Moskau losgesagt. Nur Gauben schenkt dem niemand so wirklich, nach dem, was im Zuge der Razzien dort gefunden wurde: Waffen, konspirative Kommunikationsmittel, russisches Propagandamaterial sowie anscheinend auch direkte Handlungsanleitungen aus Moskau.

Nicht zuletzt hat die ukrainische Regierung schließlich den Pachtvertrag für das Kiewer Höhlenkloster Pecherska Lavra nach Ablauf Ende 2022 nicht verlängert – und die bis dahin dort residierenden russisch-orthodoxen Popen vor die Tür gesetzt. Am 7. Januar feierten dann Vertreter der Orthodoxen Kirche der Ukraine im Pecherska Lavra die Weihnachtsmesse. Und Putin: Der nannte die Weihnachtsfeier im Pecherska Lavra eine „satanische schwarze Messe“.

Selbstbild von russischem Glanz und Gloria

Religion ist insbesondere für Russland ein Thema in diesem Krieg. In des Kremls Selbstbild von russischem Glanz und Gloria ist Kiew der integrale Puzzlestein, an dem Russlands imperiale Ambitionen aufgehen oder scheitern – aus Gründen, die ein Jahrtausend zurückliegen. Und es ist das Höhlenkloster in Kiew, das dabei eine maßgebliche Rolle spielt.

Die Hauptstadt der heutigen Ukraine ist es, in der Großfürst Wladimir I. im Jahr 988 die Kiewer Rus christianisierte. Kiew war damals der dominierende Machtfaktor im nördlichen Schwarzmeer-Raum. Moskau oder gar Sankt Petersburg existierten nicht. Spätestens seit dem Jahr 1013 sollen auf dem Areal des Pecherska Lavra Einsiedler-Mönche gelebt haben. Damit ist das Pecherska Lavra das Epizentrum der orthodoxen Christenheit in der Region.

Das St. Michaelskloster ist Sitz der Orthodoxen Kirche der Ukraine. Foto: NurPhoto via Getty Images

Heute existieren auf dem Gebiet der Ukraine drei große, historisch gewachsene Kirchengemeinden: die griechisch-katholische Kirche, eine mit Rom unierte Kirche, die den orthodoxen Ritus pflegt; die Orthodoxe Kirche der Ukraine, die von Konstantinopel 2019 anerkannt wurde; sowie die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats – also Moskaus klerikale Zweigstelle in der Ukraine.

An der Brust des Kremls

Bis 2018 war allerdings die Moskau-treue Kirche die einzige von Konstantinopel auch anerkannte orthodoxe Kirche auf dem Gebiet der Ukraine – eine Kirche mit einem sehr breit gefassten Verständnis der eigenen Rolle: Wenn es um Äußerungen, um Wahlempfehlungen oder auch Aktionen ging, so waren die Russland-nahen Popen nie darum verlegen, sich dem Kreml an die Brust zu werfen. Als es in Kiew 2013 zu Massendemos gegen den Russland-treuen Kleptokraten Viktor Janukowitsch kam, rief man zum Stoßgebet gegen die Ungläubigen und Ketzer. Auch den Versuch, Massenproteste anzuheizen, gab es.

Unter den Zaren, unter den Sowjets, unter Putin ließ der Staat die Kirche nach der eigenen Pfeife tanzen.

Das passt durchaus in die Geschichte der russischen Orthodoxie. Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche war in Russland immer sehr eindeutig definiert - mit einem klaren Schwerpunkt bei der weltlichen Macht, die die Kirche nach der eigenen Pfeife hat tanzen lassen. So unter den Zaren, so unter den Sowjets, so unter Putin.

Und so gleichen sich die Ziele: In den Augen der russischen Orthodoxie ist Kiew und die Ukraine nicht weniger als das Mutterland, die Heimat, der Kern der eigenen Existenz. Und ebenso für den auf imperiale Größe fixierten russischen Staat.

Ein Patriarch als KGB-Spion

Neu sind aber auch die Reibereien zwischen Moskau und Kiew nicht. Kiew war immer ein religiöses wie spirituelles Zentrum mit ganz eigener Dynamik und eigenem latent unbeugsamem Selbstbewusstsein – auch unter dem Einfluss des russischen Reichs. Aus russischer Sicht also: eine Problemzone in Sachen Gehorsam zum Machtzentrum.

Und neu sind auch Russlands Antworten auf diese Widerspenstigkeit nicht – egal ob unter den Zaren, den Sowjets oder Putin: die Niederschlagung von Aufständen, die Beseitigung unliebsamer Entscheidungsträger, der Einkauf intellektueller, religiöser wie wirtschaftlicher Eliten oder Verbote zur Verwendung der ukrainischen Sprache.

In der Ukraine ziehen Kirill I. und Putin also fest an einem Strang, weil sie das Ziel eint. Und schließlich waren beide über Jahrzehnte Kollegen in derselben Firma. Wie sich erst vor wenigen Wochen herausgestellt hat, war Kirill I. in den 1970er-Jahren Spion des KGB in der Schweiz – zum Priester geweiht wurde er 1969.



