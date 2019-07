Vor weniger als einer Woche gestand der Verdächtige im Mordfall Lübcke - nun hat Stephan E. laut Medienberichten sein Geständnis revidiert.

Mordfall Lübcke: Verdächtiger revidiert Geständnis

(SC/dpa) - Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll laut Medienberichten sein Geständnis zurückgenommen haben. Nach deiner Verhaftung hatte der 45-Jährige zunächst gestanden, den CDU Politiker am 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Nach seinem umfassenden Geständnis bezeichnete der mutmaßliche Täter aus dem rechtsextremen Lager seine Tat als "Fehler".

Laut Informationen des SWR wollte der Verdächtige sein Geständnis vor einem Ermittlungsrichter des deutschen Bundesgerichtshofs nicht wiederholen und schwieg. Der mutmaßliche Täter wurde von seinem neuen Anwalt zu der Anhörung begleitet.

Laut SWR hieß es aus Ermittlerkreisen, dass der Widerruf ein taktisches Manöver des Verdächtigen sei. Das zuvorige Geständnis sei allerdings so umfangreich und detailreich gewesen, dass durch den Widerruf kein Einfluss auf die Ermittlungen zu erwarten sei.

3 Stephan E., Tatverdächtiger im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, wird nach einem Haftprüfungstermin beim Bundesgerichtshof (BGH) zu einem Hubschrauber gebracht. Foto: Uli Deck/dpa

Stephan E., Tatverdächtiger im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, wird nach einem Haftprüfungstermin beim Bundesgerichtshof (BGH) zu einem Hubschrauber gebracht. Foto: Uli Deck/dpa

Zuvor hatte der Ermittlungsrichter am deutschen Bundesgerichtshof (BGH) einen neuen Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen und Untersuchungshaft angeordnet. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mit. Der neue Haftbefehl ersetzt den des Amtsgerichts in Kassel von Mitte Juni. Er ist aus formalen Gründen nötig, weil die Generalbundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof die Ermittlungen inzwischen übernommen hat. Stephan E. sitzt bereits seit Mitte Juni in Untersuchungshaft.

Am Morgen war der 45-Jährige mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht und dann vom Areal der Bundesanwaltschaft auf das BGH-Gelände gefahren worden. Dort wurde er dem Richter vorgeführt.

Der Verdächtige ist mehrfach vorbestraft und war in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen. Der CDU-Politiker Lübcke war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen von der rechtsextremen Szene bedroht worden.