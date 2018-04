Im Prozess gegen den dänischen Erfinder Peter Madsen haben Anklage und Verteidigung am Montag ihre Schlussplädoyers gehalten.

International 7

Mordfall Kim Wall: Staatsanwalt fordert lebenslänglich für Peter Madsen

Im Prozess gegen den dänischen Erfinder Peter Madsen haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Montag ihre Schlussplädoyers gehalten. Die Anklage fordert eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall. Madsens Verteidigierin sieht "keine echten Beweise" dafür.

(dpa) - Der dänische Erfinder Peter Madsen soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall lebenslang ins Gefängnis. Er sei sich bewusst, dass das für einen einzelnen Mord eine ungewöhnlich harte Strafe sei, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen am Montag in seinem Plädoyer.

7 Die Vermisste war zuletzt gesehen worden, als sie für eine Reportage mit dem privaten U-Boot "Nautilus" auslief. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Vermisste war zuletzt gesehen worden, als sie für eine Reportage mit dem privaten U-Boot "Nautilus" auslief. Foto: AFP Zeugen hatten gesehen, wie die 30-Jährige zuvor in Kopenhagen an Bord der „Nautilus“ gegangen war. Dies ist das wahrscheinlich letzte Foto der Journalistin. Foto: AFP Als sich Kim Wall am Tag´der Reportage nicht zurückgemeldet hatte, hatte ihr Freund die Seenotrettung alarmiert. Foto: AFP Sie wollte eine Reportage über den Konstrukteur und Skipper des Bootes, Peter Madsen, schreiben. der 46-Jährige ist in Dänemark als schillernde Persönlichkeit bekannt. Foto: AFP Das U-Boot sank nach dem Verschwinden der Journalistin. Die Polizei nahm Madsen fest, fand aber zunächst keine Leiche. Foto: AFP Die Polizei suchte tagelang in der Køge-Bucht südlich von Kopenhagen nach der Leiche - schließlich fand ein Radfahrer Leichenteile am Ufer der Insel Amager. Foto: AFP Die "Nautilus" liegt in einem Industriegebiet an Land. Theresa Münch/dpa

In diesem Fall gebe es jedoch keine mildernden, sondern nur verschärfende Umstände. Madsen sei absolut nicht glaubwürdig und habe entsetzlich brutal gehandelt, sagte der Staatsanwalt. Sollte das Gericht in Kopenhagen keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen, fordere er Sicherungsverwahrung für unbestimmte Zeit.

Verteidigung: "Keine echten Beweise"

Nach Ansicht von Madsens Verteidigerin kann der dänische Erfinder allerdings nicht wegen Mordes aus sexuellem Motiv verurteilt werden. „Wir haben keine echten Beweise gehört“, sagte Betina Hald Engmark am Montag in ihrem Schlussplädoyer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft stütze sich in ihrer Argumentation lediglich auf „Annahmen und schwache Indizien“. Das Gericht dürfe sich nicht auf ein Bauchgefühl stützen.



Madsen ist angeklagt, die schwedische Journalistin an Bord seines U-Bootes gefoltert und ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ihn Gewalt und Schmerzen sexuell erregten. Mit großer Wahrscheinlichkeit habe er die junge Frau enthauptet - und dies lange zuvor geplant.

Madsen dagegen weist einen Mord zurück und beschreibt den Tod der Journalistin als tragischen Unfall im Inneren des U-Bootes. Am Montag sollte auch die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Das Urteil wird für Mittwoch erwartet.