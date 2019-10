Am Dienstag sind in Mosambik 12,7 Millionen Wählerinnen und Wähler aufgerufen, einen Präsidenten, ein Parlament und die Provinzparlamente zu bestimmen. Der angeblich von Polizisten verübte Mord an einem Wahlbeobachter schlägt hohe Wellen.

Mord überschattet Wahlen in Mosambik

Von LW-Korrespondent Johannes Dieterich (Kapstadt) Warum Anastacio Matavele sterben musste, ist noch immer ein Geheimnis. Der angesehene Direktor einer unabhängigen Wahlbeobachtergruppe hatte gerade einen Workshop in der mosambikanischen Provinzhauptstadt Xai-Xai beendet, als Anfang vergangener Woche fünf Männer das Feuer auf ihn eröffneten – Matavele starb kurz später im Krankenhaus. Auf ihrer Flucht verursachten die Attentäter einen Autounfall: Einer von ihnen starb, zwei weitere wurden verhaftet, die sich als Mitglieder einer Elite-Einheit der Polizei herausstellten ...

