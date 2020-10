Mord im Berliner Tiergarten: Wie im Kalten Krieg

In Berlin beginnt am Mittwoch ein Mordprozess, der Auswirkungen haben kann auf das deutsch-russische Verhältnis.

In Berlin beginnt am Mittwoch ein Mordprozess, der Auswirkungen haben kann auf das deutsch-russische Verhältnis.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Der Kleine Tiergarten in Berlin ist nicht ganz so idyllisch wie sein Name vermuten lässt ...