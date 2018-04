Europol-Chef Rob Wainwright findet, die Zusammenarbeit mit der maltesischen Polizei bei der Aufklärung des Mordes an der Journalistin Daphne Galizia "könnte besser sein". In Malta zeigt man sich daraufhin "überrascht".

Mord an Journalistin: Europol übt Kritik an Maltas Polizei

Europol-Chef Rob Wainwright findet, die Zusammenarbeit mit der maltesischen Polizei bei der Aufklärung des Mordes an der Journalistin Daphne Galizia "könnte besser sein". In Malta zeigt man sich daraufhin "überrascht".

(dpa) - Europol-Chef Rob Wainwright hat indirekt Kritik an der Zusammenarbeit mit der maltesischen Polizei bei den Ermittlungen im Fall der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia geübt. In einem Brief an die EU-Parlamentsabgeordnete Ana Gomes habe Wainwright geschrieben, dass „die Kooperation besser sein könnte“, bestätigte ein Sprecher von Europol am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Europol veröffentlichte den Brief nicht, über den zuvor der „Guardian“ und die „Times of Malta“ als Teil eines Netzwerks berichtet hatten, das die Recherchen von Caruana Galizia weiterführt.

Malta: Kritische Journalistin stirbt bei Autoexplosion Die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia ist am Montag durch eine Autobombe ermordet worden. Galizia hatte der maltesischen Regierung wiederholt Korruption vorgeworfen. Sie war maßgeblich an der Recherche der "Panama Papers" beteiligt.

Die maltesische Polizei forderte eine Klarstellung von Europol: Man sei „überrascht“, denn die Behörde sei „zu keinem Zeitpunkt über "Raum für Verbesserung"“ informiert worden, hieß es am Samstag in einer Mitteilung. Im Gegenteil: Bis Freitag sei der weitere Weg der Ermittlungen besprochen worden. „Wir glauben, dass die Medien den mehrdeutigen Satz falsch interpretieren“, hieß es weiter.

Die maltesischen Behörden sehen sich immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, nicht genug für die Aufklärung des Attentats auf Caruana Galizia zu tun. Die 53-Jährige war am 16. Oktober mit einer Autobombe unweit ihres Hauses getötet worden. Europol unterstützt die Behörden des kleinsten EU-Landes bei den Ermittlungen.

Reporter ohne Grenzen: Pressefreiheit in Europa bedroht Journalisten müssen sich immer mehr gegen Hetze zur Wehr setzen. Vor allem in Europa hat sich die Lage innerhalb eines Jahres enorm verschlechtert, meint die Orgranisation Reporter ohne Grenzen.

Wainwright habe in dem Schreiben an Gomes sehr deutlich gemacht, dass es „entscheidende Ergebnisse bei den Ermittlungen“ gebe, sagte der Europol-Sprecher. Ergebnisse der Ermittlungen dürfe der Europol-Chef aber nicht an Abgeordnete weitergeben, sondern nur an die Ermittler auf Malta. Diese entscheiden dann, wie sie damit verfahren.